Špansko slavje se je končalo s tragedijo: zrušil se je vodnjak, umrl 13-letni deček (FOTO)

Po poročanju španskih medijev se je na rob vodnjaka povzpelo več deset ljudi, ki so slavili naslov evropskih prvakov. Konstrukcija pod težo množice ni zdržala in se je nenadoma porušila. Šlo je za fontano na trgu Glorieta del Árbol Gordo, v mestecu 320 kilometrov severozahodno od Madrida, je poročala javna radiotelevizija RTVE. Pri tem je najhujše poškodbe utrpel 13-letnik, ki mu kljub hitremu posredovanju reševalcev niso mogli več pomagati.

Zrušil se je zgornji del konstrukcije zrušil in padel na več ljudi. V zdravstvenem centru v Ciudad Rodrigu so oskrbeli dve osebi, med njimi mladoletnika, ki je med nudenjem pomoči umrl.

Razglasili tri dni žalovanja

Mestna oblast je po nesreči že razglasila tri dni žalovanja. Španija je včeraj zvečer v finalu svetovnega prvenstva v New Jerseyju v ZDA sicer premagala Argentino z 1:0, navijači pa so se zbrali na ulicah in trgih po vsej Španiji.