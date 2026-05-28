Specialci vdrli v luksuzno stanovanje in aretirali moškega, ki ga išče pol Evrope

Pripadniki interventne policije so 26. maja 2026 v luksuzni splitski soseski Žnjan vdrli v stanovanje ter izsledili in aretirali 36-letnega poljskega državljana. Za moškim je Zvezna republika Nemčija razpisala evropski nalog za prijetje in predajo, splitsko-dalmatinski policisti pa so ga locirali na podlagi predhodno zbranih operativnih podatkov.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, so policisti med postopkom osumljencu zasegli 36 ampul rastnega hormona in testosterona, ki se uvrščata med prepovedane snovi v športu. Poljaka so po aretaciji odvedli v uradne prostore policije zaradi nadaljnje obravnave in postopka izročitve.