Poglejte, kako so specialci vdrli v vikend hišico in prijeli osumljenca za poskus umora Sandokana (VIDEO)

Specialci srbske Uprave kriminalistične policije (UKP) so izvedli bliskovito akcijo prijetja dveh osumljencev za poskus umora Milana Ostojića Sandokana pred dvema dnevoma v Šabcu v Srbiji. Na posnetku akcije, ki ga je ekskluzivno objavil Mladen Mijatović, je viden trenutek, ko specialci vdrejo v vikend hišo, v kateri sta se skrivala osumljenca. Po nasilnem vstopu so ju policisti našli med spanjem in jima niso pustili možnosti, da bi nudila kakršen koli odpor ali poskusila pobegniti.

Akcija je bila izvedena natančno in v vsega nekaj trenutkih. Pripadniki UKP so najprej zavarovali objekt, nato pa so osumljencema ukazali, naj se uležeta na tla, nakar so jima nadeli lisice.

Oglejte si bliskovito akcijo

Sodelovala pri poskusu umora

Zaradi suma, da sta sodelovala pri poskusu umora Milana Ostojića Sandokana, sta bila prijeta U. M. iz Šabca in M. M. z Uba v Srbiji. Bremeni ju hudo kaznivo dejanje, preiskavo pa vodi pristojno tožilstvo, ki bo ugotovilo vse okoliščine napada in vlogo vsakega od osumljencev, poroča Telegraf.rs.