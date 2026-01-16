Specialec trdi, da Johanne ni nameraval ubiti: ali je bila noseča?

Potem ko smo novembra lani poročali o tragični smrti 31-letne vplivnice iz Gradca, katere truplo so v okolici Majšperka v Sloveniji našli, potem ko je 31-letni Slovenec, njen nekdanji fant, priznal, da jo je umoril, pri sosedih obravnavajo še en podoben primer. Truplo 34-letne vplivnice in trenerke fitnesa Johanne G. so pred dnevi našli na avstrijskem Štajerskem, dejanja pa je osumljen 30-letni policist. Osumljenec je član policijske specialne enote Cobra in je sprva zanikal osebno znanstvo z dekletom, češ da sta se spoznala na spletni aplikaciji in se poznala le virtualno. A v njegovi zgodbi je bilo veliko lukenj, preiskovalci pa so bili vztrajni. Podatki mobilnih telefonov so potrdili njuno skupno lokacijo, dnevniki klepetov pa so nasprotovali njegovim prvotnim izjavam.

Truplo je odpeljal na posestvo svojih staršev, v gozdu izkopal jamo in ga zakopal.

V torek popoldne se je zlomil in umor priznal, so potrdili policisti. Povedal jim je o sporazumnem spolnem odnosu v avtomobilu in igri, med katero ji je okoli vratu dal šal in ga »tesno zategnil«. Zanikal je kakršen koli namen tega dejanja in trdil, da je šlo za nesrečo. Truplo je nato odpeljal na posestvo svojih staršev, tam je v gozdu izkopal jamo in ga zakopal. Vendar ogled kraja, kjer so našli truplo, poraja dvome o njegovih trditvah; tla so namreč zmrznjena, po njih je izjemno težko kopati. Policija sklepa, da se je kaznivo dejanje zgodilo minuli petek med 19. uro in polnočjo, a še niso določili natančne lokacije – kot so povedali na včerajšnji novinarski konferenci, bi se lahko zgodilo v stanovanju ali v vozilu nekje ob cesti med Tillmitschem in Kirchbergom.

Osumljenec je policiji le priznal umor, a trdi, da je šlo za ponesrečeno spolno igrico. FOTO: Getty Images

Prav tako še ni jasno, ali je bila Hanna, kot so jo klicali njeni bližnji, res noseča. Ali to drži in ali je policist, ki je živel z drugo partnerico, oče nerojenega otroka, bo pokazala obdukcija. Bi pa ta informacija, če se izkaže za resnično, lahko dala odgovor na vprašanje o motivu, poročanje avstrijskih medijev povzema portal 24ur. Po navedbah graškega državnega tožilstva so osumljenca zaradi suma umora pridržali, preiskava pa se nadaljuje. Le nekaj ur po tem, ko je 30-letni policist priznal umor 34-letnice, pa so avstrijski mediji poročali o še enem grozljivem umoru: v okrožju Mistelbach (Spodnja Avstrija) je 36-letno žensko zadavil njen 47-letni partner, truplo pa skril v kleti svojega stanovanja.