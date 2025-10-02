Spet incident med šolarji! Vzel palico: »Poklekni. Zdaj se opraviči dekletom!« (VZNEMIRJUJOČ VIDEO)

Na Hrvaškem se je znova zgodil grozljiv primer vrstniškega nasilja. Tako se je posnetek vrstniškega nasilja, posnetega pred Trgovsko šolo v Zagrebu, že razširil po družbenih omrežjih. Posnetek prikazuje, kako je mladenič po kratkem prepiru z drugim fantom izvlekel palico in jo skril v jakno. Nato jo je izvlekel in fanta udaril po glavi, nato pa ga porinil in udaril v glavo.

»Poklekni. Zdaj se opraviči dekletom!«

»Poklekni,« mu je rekel, nakar je napadeni fant pokleknil. »Zdaj se opraviči dekletom,« mu je rekel, kar je fant storil, nato pa je prejel še en udarec v glavo. Po vsem sta skupaj odšla s kraja dogodka.

Ravnatelj incident potrdil, kamere so posnele vse

Ravnatelj Darko Grgurić je dnevnik.hr povedal, da se je vse zgodilo na šolskem dvorišču. »Zgodilo se je, da je učenca naše šole napadla skupina vrstnikov, ki niso naši učenci. Celoten dogodek so posnele nadzorne kamere,« je pojasnil.Šola je, je dodal, takoj reagirala v skladu s protokolom.

»Starši so bili obveščeni, primer pa je bil prijavljen policiji. Verjamemo, da bo policija kmalu identificirala storilce in sprejela vse potrebne ukrepe, da bodo ustrezno sankcionirani,« je opozoril Grgurić. »Napadeni učenec je danes zjutraj prišel k pouku,« je zaključil.