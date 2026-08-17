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VEČ KOT DVE LETI PO IZGINOTJU

Spletni ustvarjalec spregovoril o primeru Danke Ilić: »Stara bi bila skoraj pet let« (VIDEO)

Primer, ki že več kot dve leti pretresa regijo, še vedno nima ključnega odgovora – kaj se je z deklico zgodilo in kje je.
Danka Ilić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Danka Ilić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Kaja Grozina
 17. 8. 2026 | 20:15
2:56
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Primer izginotja Danke Ilić, ki je marca 2024 pretresel Srbijo in širšo regijo, tudi več kot dve leti pozneje ostaja brez odgovora na najpomembnejše vprašanje – kaj se je z deklico zgodilo in kje je. Čeprav sta zaradi njenega domnevnega umora obtožena dva moška, njenega trupla do danes niso našli, primer pa ves čas spremljajo številni zapleti. O zgodbi, ki še vedno močno pretresa je spregovoril priljubljeni spletni ustvarjalec Dado Dalmatinac.

Danka je izginila 26. marca 2024 v Banjskem Polju pri Boru, ko je bila stara 22 mesecev. Po obsežni iskalni akciji sta bila zaradi suma njenega umora prijeta Dejan Dragijević in Srđan Janković. Obtožnica, ki jima očita hud umor, je bila maja letos pravnomočno potrjena. Tožilstvo trdi, da naj bi deklico zadela s službenim vozilom, nato pa njeno truplo skrila na neznani lokaciji. O njuni krivdi bo odločalo sodišče. »Danka Ilić je že več kot dve leti pogrešana pa še vedno ni nič razjasnjeno,« je v svojem posnetku dejal Dado Dalmatinac. Ob tem je opozoril tudi na okoliščine preiskave in dejstvo, da sta obtožena svoji prvotni izjavi pozneje umaknila.

Posebno senco nad primerom meče smrt Daliborja Dragijevića, brata enega od obtoženih. Policija ga je aprila 2024 pridržala zaradi suma, da je sodeloval pri skrivanju dekličinega trupla, nato pa je umrl med policijskim pridržanjem v Boru. Čeprav je srbsko notranje ministrstvo sprva sporočilo, da je umrl naravne smrti, je obdukcija pokazala, da je šlo za nasilno smrt ter da je imel po telesu številne poškodbe. Dado je bil v svojem odzivu zelo kritičen. »Lahko razsodijo, kar želijo. Dokazov nimajo, priznanja so izsilili, enega so celo ubili. Žalostno, žalostno,« je dejal. Gre za njegove navedbe in oceno primera; o dokazih zoper obtožena ter njuni morebitni krivdi bo odločalo sodišče.

Najbolj pa ga, kot pravi, prizadene usoda deklice. »Najbolj žalostno je, da deklice ni. Danes bi bila stara štiri leta in pol oziroma pet let. Strašno je, da lahko tako izgine pred hišo ali je ubita, pa nihče ne ve ne kje, ne kaj, ne kako,« je povedal. Primer se medtem približuje začetku sojenja. Potem ko je bil v začetku avgusta pravnomočno ustavljen postopek proti očetu Dejana Dragijevića, Radoslavu Dragijeviću, ki je bil osumljen pomoči pri skrivanju trupla, so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka proti Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću.

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Danka IlićSrbijaizginotjeumorpolicijasojenjepreiskavaDado DalmatinacDejan DragijevićSrđan Janković
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