V zaporu v teksaškem Huntsvillu so v četrtek, 19. novembra, usmrtili 70-letnega Reinalda Dennesa, obsojenega zaradi umora trgovca z diamanti. Izvedba smrtne kazni se je zavlekla zaradi težav pri nameščanju igel, po začetku vbrizgavanja pa je obsojenec večkrat potožil o hudih bolečinah.

Dogajanje je spremljal novinar Michael Graczyk, ki je bil priča že skoraj 500 usmrtitvam. Zapisal je, da takšnega prizora še ni doživel. Dennes je po njegovem pričevanju skoraj tri minute stokal, molil in prosil Boga, naj ga vzame k sebi. Bolečino v desni nogi je primerjal s krčem in dejal: »Mislim, da to ni normalno.«

Igli so namestili v stopalo in vrat

Dennesov duhovni spremljevalec Jeff Hood, ki je bil v prostoru za usmrtitve, je za medije povedal, da so po neuspešnih poskusih igli namestili v vrat in stopalo. Po njegovih besedah je obsojenec skoraj takoj po začetku vbrizgavanja pentobarbitala potožil, da mu noga gori, in ponavljal, da je nekaj narobe. Hood, ki je kot duhovni spremljevalec prisostvoval že 15 usmrtitvam, je izvedbo označil za spodletelo. Poudaril je, da bi moral obsojenec hitro izgubiti zavest.

Zaporske oblasti takšno oceno zavračajo. Tiskovna predstavnica Amanda Hernandez je priznala več neuspešnih poskusov iskanja vene, vendar zatrdila, da so bila uporabljena mesta vboda dovoljena. Nakazala je tudi možnost, da je Dennes bolečine pretiraval oziroma jih opisoval na mestih, kjer ni imel igle. Postopek je po poročanju AP trajal 63 minut, zdravnik pa je smrt potrdil ob 19.08 po krajevnem času.

Na smrt obsojen zaradi umora med ropom

Dennes je bil obsojen zaradi umora trgovca z diamanti Janosa Szucsa januarja 1996 v Houstonu. Med ropom je bil ustreljen tudi neoboroženi varnostnik, ki je napad preživel in Dennesa pozneje prepoznal. Uradna zaporska evidenca navaja, da je bil Dennes oblikovalec nakita, ob kaznivem dejanju pa je bil star 39 let. Njegova zadnja prošnja za odlog usmrtitve ni uspela. Ameriško vrhovno sodišče jo je zavrnilo v četrtek.

Florida istega dne izvedla že 20. letošnjo usmrtitev

Istega dne so na Floridi usmrtili tudi 71-letnega Thomasa Mitchella Overtona, obsojenega zaradi umora zakoncev Susan in Michaela MacIvora med vlomom v njun dom leta 1991. Susan je bila v osmem mesecu nosečnosti. Overton je pred usmrtitvijo zanikal odgovornost. Za mrtvega so ga razglasili ob 18.19 po krajevnem času. Florida je s tem izvedla že 20. letošnjo usmrtitev, največ v enem letu od ponovne uvedbe smrtne kazni leta 1976. Presegla je lanski rekord 19 usmrtitev.