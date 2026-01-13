  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Športni svet ovit v črnino: v plazu umrla legenda deskanja na snegu

V nedeljo ga v švicarskih Alpah odnesel plaz.
Burning candle over black background FOTO: Tomertu Getty Images/istockphoto
Burning candle over black background FOTO: Tomertu Getty Images/istockphoto
STA, N. P.
 13. 1. 2026 | 17:23
 13. 1. 2026 | 17:23
0:55
A+A-

Nekdanji švicarski deskar na snegu Üli Kestenholz, 50-letni dobitnik bronaste kolajne v veleslalomu na olimpijskih igrah v Naganu leta 1998, je umrl, potem ko ga je v nedeljo v švicarskih Alpah odnesel plaz, je sporočilo Švicarske smučarske zveze povzela dpa.

Po poročilih policije kantona Valois se je nesreča zgodila na 2400 metrih nadmorske višine, v njej pa sta bila udeležena smučar in deskar. Prvemu se je uspelo rešiti, deskarja pa je odnesel plaz. Rešili so ga iz snega, ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa je umrl. Kestenholz je dve odličji osvojil tudi na svetovnem prvenstvu, v krosu pa je dvakrat zmagal na igrah X.

Švicaolimpijske igresmrtdeskanjedeskanje na snegualpsko smučanjeplaztragedijagorehribizima
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
