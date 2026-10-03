Spoznala sta se prek aplikacije, nato se je začela mora: grozil ji je z objavo intimnega posnetka

Spoznavanje prek aplikacije se je za 39-letno Zagrebčanko sprevrglo v hud pritisk in strah. Policija je prijela 40-letnega moškega, ki naj bi ji po srečanju grozil, da bo na spletu objavil posnetek z eksplicitno vsebino, če mu ne bo nakazala denarja. Ženska mu je po navedbah policije v več nakazilih plačala skupno okoli 2700 evrov, navaja tportal.hr

Vse se je po ugotovitvah zagrebške policije začelo 22. septembra, ko sta 40-letnik in 39-letnica prek aplikacije za zmenke stopila v stik. Pozneje sta se srečala na območju Maksimira. Policisti sumijo, da ji je moški takoj po druženju zagrozil z objavo intimnega posnetka in v zameno zahteval denar.

Grozil naj bi ji več dni

Pri eni zahtevi naj se ne bi ustavil. Policija navaja, da naj bi ji vse do 30. septembra s svojega mobilnega telefona pogosto pošiljal grozilna sporočila. Ženska se je bala, da bo posnetek res objavil, zato mu je večkrat nakazala zahtevani denar. Grožnje so pri 39-letnici povzročile strah in vznemirjenost, zato je primer prijavila policiji. Policisti so osumljenca še isti dan prijeli in ga odpeljali na kriminalistično preiskavo.

Po končani preiskavi so 40-letnika predali pripornemu nadzorniku, posebno poročilo pa poslali pristojnemu občinskemu državnemu tožilstvu v Zagrebu. Osumljen je kaznivega dejanja izsiljevanja.