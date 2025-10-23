Spravil se je na 87-letno gospo! Policija resno: Ni policista, ki bi preverjal, ali je vaš denar lažen

Hrvaški policisti poročajo o prav posebnem prevarantu, ki se je spravil na starejšo gospo. Varaždinska policija je tako prejela prijavo 87-letne ženske zaradi suma storitve kaznivega dejanja, saj jo je v sredo po telefonu kontaktirala neznana oseba, ki se je lažno predstavljala kot policist. Gospo je zavedla in jo napeljala k dvigu večje vsote denarja iz banke, ki ji jo je oškodovanka nato izročila, saj je verjela, da denar izroča policiji v preverjanje.

Ni policista, ki bi preverjal, ali je vaš denar lažen

Ob tem so na policiji spomnili, da policisti ne opravljajo uradnih dolžnosti tako, da bi državljane po telefonu spraševali po informacijah o bankovcih ali jih prosili za dvig denarja iz bank. Policijska uprava Varaždin še dodaja, da so v zadnjem času prejeli več prijav občanov, večinoma starejših, ki so poročali, da so z njimi po telefonu kontaktirale neznane osebe, ki so se lažno predstavljale kot policisti ali bančni uslužbenci, ki naj bi izvajali preverjanje veljavnosti bankovcev ali menjali ponarejen denar.