Spregovorila sestrica hudo opečenega triletnega dečka: »Ob njej nikoli ni bil varen«

Kot smo že poročali, je v ponedeljek zvečer v stanovanju na Ulici Franka Lisice v Zadru izbruhnil požar, v katerem je bil poškodovan otrok. Triletnik je bil v času požara po doslej znanih informacijah v stanovanju sam. Utrpel je hude opekline, po podatkih zdravnikov na približno 54 odstotkih telesa, ter poškodbe dihalnih poti. Iz Zadra so ga prepeljali v zagrebško Kliniko za otroške bolezni, njegovo stanje pa ostaja resno.

Že včeraj so se pojavile informacije, da družina pristojnim socialnim službam ni bila ravno neznana. Hrvaški minister za družino in socialno politiko Alen Ružić je potrdil, da so že bili vključeni v sistem socialnopravnega varstva, Zadarski list pa je neuradno poročal, da naj bi bilo predlagano celo, da se otroka umakne iz družine. A ukrep do požara ni bil izveden. Za isti medij je včeraj spregovorila dečkova 18-letna sestra Simona, ki pravi, da z materjo že več kot pol leta nima stikov. Po njenih besedah se je skupaj z očetom dečka ter starimi starši že dlje časa trudila doseči, da bi pristojni proti materi ukrepali.

Vozila ga je po barih

»Otrok z njo nikoli ni bil varen,« je dejala in pojasnila, da je od drugih ljudi poslušala, kako naj bi mati bratca vodila po lokalih in drugih krajih, kjer po njenem mnenju tako majhen otrok nima kaj iskati. Kot pravi, so družinski člani zaradi tega že večkrat klicali pristojne službe in opozarjali na slabe razmere za otroka, vendar se ni zgodilo nič.

Sestra trdi tudi, da to tudi ni bil prvi primer, ko naj bi mati otroka pustila samega. Spomnila se je dogodka, ko naj bi ga mati po njenih besedah »pozabila doma«, zaradi česar so sosedje poklicali policijo in socialno službo. »Kako lahko pozabiš lastnega otroka?« je vprašala. Prepričana je, da bi bilo mogoče tragedijo preprečiti, če bi se pristojni odzvali prej.

»Moj bratec je žrtev tudi tuje malomarnosti,« je še dodala v izjavi. Deček je trenutno sicer zdravstveno stabilen, vendar še vedno v kritičnem stanju. Kaj natančno se je dogajalo tik pred požarom in koliko so v preteklosti ukrepale pristojne službe, še preverjajo. Minister Ružić je poudaril, da je za dokončne zaključke še prezgodaj ter da pristojne institucije še zbirajo dokumentacijo ter ugotavljajo vsa dejstva.