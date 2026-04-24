Spremljali so ga več tednov, nato pa našli zaradi objave na Instagramu: razkriti pretresljivi detajli umora bogatega Igorja (28)

Sina premožnega Ukrajinca, Igorja Komarova (28), so ugrabili 15. februarja, preiskovalci pa so na priljubljeni turistični destinaciji našli dele njegovega telesa. Dokazi kažejo, da so Komarova spremljali več tednov in ga izsledili s pomočjo geolokacijskih podatkov iz objav njegove partnerke, vplivnice Yeve Mishalove, na Instagramu. Objava za valentinovo, na kateri je par v kopalkah, naj bi bila ključna sled, ki je po poročilih ugrabiteljem pomagala najti Komarova. Pred umorom so ugrabitelji objavili pretresljiv posnetek, v katerem so za njegovo varno vrnitev zahtevali odkupnino v višini približno 8,5 milijona evrov, poroča Express.

Na posnetku je bil 28-letnik že hudo poškodovan in je prosil za življenje: »Spravite me domov, to, kar je ostalo od mene, prosim, dogovorite se s temi ljudmi, potrebujejo deset milijonov dolarjev, ki smo jih ukradli. Takoj ko bo teh deset milijonov nakazanih na njihove račune, me bodo takoj izpustili.« Kmalu po tem posnetku so objavili še enega, v katerem 28-letnik trdi, da je njegov oče vodil klicni center, prek katerega je žrtve ogoljufal za milijone.

Manj kot dva tedna po ugrabitvi so na vzhodni obali Balija našli človeške ostanke

Testiranje DNK je potrdilo, da najdeni deli telesa ustrezajo vzorcem, ki so jih dali starši žrtve. Domnevno so določene dokaze našli tudi v najetem avtomobilu in počitniški vili, za katero preiskovalci menijo, da so jo najeli storilci. »Krvne sledi, najdene v vili in v avtomobilu, za katerega sumimo, da so ga uporabljali storilci, smo pregledali, rezultati pa so identični DNK materine linije žrtve,« je navedel poveljnik balijske policije.

Komarov oče Oleksandr »Narik« Petrovski je kontroverzen poslovnež iz ukrajinskega Dnipra, ki ga, kot poroča NDTV, opisujejo kot vplivnega človeka z obsežnimi poslovnimi interesi, političnimi povezavami in domnevnimi vezmi s kriminalnimi mrežami.