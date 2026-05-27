Sprla sta se in stepla, nato je starejši potegnil nož

V bližini Samoborja policisti obravnavajo nasilni incident, ki je 24-letnika skoraj stal življenja. Zgodilo se je v ponedeljek okrog 15. ure v kraju Rude, kjer sta se sprla moška, stara 25 in 50 let, besedni obračun je prerasel v fizičnega, na koncu pa je starejši moški mlajšega zabodel z ostrim predmetom, najverjetneje nožem, poročajo hrvaški mediji, in pobegnil. Hudo ranjenemu mladeniču so zdravniško pomoč nudili v Kliničnem centru Sester usmiljenk.

Policija je napadalca že prijela in odpeljala v prostore policije na zaslišanje. Kot so neuradno izvedeli novinarji portala 24sata, je bil vzrok za prepir in napad »nenehno divjanje v prometu« s strani mlajšega moškega. Kot so za omenjeni portal povedali domačini, je napadalec mladeniča nenehno opozarjal, da skozi naselje vozi prehitro ter s tem ogroža otroke, ki tam živijo in se igrajo nedaleč od ceste. O tem naj bi 50-letnik pisal celo po družbenih omrežjih, ko se situacija ni izboljšala, pa se je, kot kaže, odločil stvari vzeti v svoje roke