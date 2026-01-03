  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Sprožili so se plazovi, mrtvi trije pohodniki

Zgodilo se je na na severu Italije.
Simbolična fotografija, FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija, FOTO: Delo Ui
STA, M. U.
 3. 1. 2026 | 12:31
1:30
A+A-

Plazovi, ki so se v petek sprožili na severu Italije, so terjali tri smrtne žrtve. V Alpah je v občini Acceglio v deželi Piemont umrla 50-letna nemška pohodnica, isti dan je plaz v bližini Torina zasul francoskega smučarja, Dolomiti pa so bili usodni za italijanskega alpinista. Reševalne službe ob nestabilnih razmerah pozivajo k previdnosti.

Velik plaz se je v Piemontu sprožil na nadmorski višini 2300 metrov. Po poročanju italijanskih medijev so bili v snegu ujeti najmanj štirje ljudje. Za 50-letno Nemko je bil plaz usoden, ostale tri, med njimi njenega moža, so rešili.

Nevarnost večja zaradi snežnih padavin okoli božiča

Dve osebi so zaradi podhladitve odpeljali v bolnišnico, četrti naj bi utrpel lažje poškodbe. Reševalno akcijo je oteževal močan veter.

Po navedbah reševalcev je bila četverica del skupine več turnih smučarjev na tem območju. Prav tako je bil plaz, ki se je sprožil v bližini Torina, v petek usoden za francoskega smučarja, Dolomiti na severovzhodu Italije pa so terjali življenje italijanskega alpinista.

Po navedbah gorskih reševalcev so nevarnost plazov povečale močne snežne padavine okoli božiča, ki so jim sledile naraščajoče temperature in močan veter.

 

snežni plazItalijaplazgorenesreča v gorah
13:00
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDA IN LEGENDA

Brigitte Bardot: življenje in smrt francoske ikone (Suzy)

Tik pred odhodom starega leta se 28. decembra v 92. letu starosti za vedno poslovila francoska filmska zvezda, modna ikona in aktivistka za pravice živali Brigitte Bardot.
3. 1. 2026 | 13:00
12:34
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Je to sploh barva? Izbor leta 2026 dvignil veliko prahu

Letošnji izbor barve leta je vzbudil nenavadno veliko pozornosti, čeprav gre za nevtralno belo. V interierjih je brezčasna osnova za umirjene in minimalistične prostore.
Aleksandra Zorko3. 1. 2026 | 12:34
12:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Sprožili so se plazovi, mrtvi trije pohodniki

Zgodilo se je na na severu Italije.
3. 1. 2026 | 12:31
12:23
Novice  |  Slovenija
ODZIVI

Levica brutalno udarila po Trumpu, Grošelj pesimistično: »Novo leto, nova vojna«

Iran in Kuba sta že obsodila ameriški napad na Venezuelo, Kolumbija pa na mejo pošilja vojsko.
3. 1. 2026 | 12:23
12:14
Novice  |  Slovenija
SILVESTROVO

Mehurčki, eleganca in najboljše penine leta

Dvanajsti Festival penin je združil ljubitelje penečih vin, vinarje, sommelierje in številne druge.
Janez Mužič3. 1. 2026 | 12:14
12:13
Novice  |  Svet
NAPAD

Elitni specialci ponoči odpeljali Madura. Tu že prve podrobnosti tajne operacije: »Zahtevamo dokaz, da je živ«

Venezuela je ZDA obtožila, da je med današnjimi napadi zadela stanovanjska območja, in napovedala razporeditev vseh oboroženih sil.
3. 1. 2026 | 12:13

Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
