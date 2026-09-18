Srba zaradi majice Crvene zvezde vrgel v morje, zdaj mu grozi visoka kazen

Nenavaden in precej neprijeten dogodek se je zgodil v četrtek, v središču Makarske. Mlajši državljan Srbije se je po mestu sprehajal v beli majici z velikim grbom beograjske Crvene zvezde, zaradi česar je že zjutraj pritegnil precej pozornosti. Očividci so za lokalne medije povedali, da so se nekateri gostje v bližnjih lokalih spraševali, zakaj se z izbiro majice »po nepotrebnem izpostavlja«.

Nekaj ur pozneje pa se je zgodil cel incident. Do mladeniča je pristopil 43-letni moški in od njega zahteval, naj majico sleče. Srb je to zavrnil, moški pa ga je nato porinil v morje. Po podatkih policije pri tem ni bil poškodovan.

Policija napadalca hitro prijela

Policisti so 43-letnika kmalu po dogodku prijeli in zoper njega izvedli prekrškovni postopek. V petek so ga privedli na pristojno sodišče v Makarski, kjer je bil zaslišan. Proti njemu so vložili obtožni predlog zaradi posebej drznega in nedostojnega vedenja, s katerim je motil javni red in mir ter žalil druge. Po zaslišanju so ga izpustili na prostost. Za tak prekršek hrvaški zakon predvideva globo od 700 do 4000 evrov, mogoča pa je tudi zaporna kazen do 30 dni. O končni sankciji bo odločilo sodišče.

Po incidentu oblekel drugo majico istega kluba

Srb pa ni ostal dolžan. Na fotografiji, posneti ob policijskem postopku na makarski rivi, mladenič ni imel več prvotne bele majice z velikim grbom Crvene zvezde, temveč drugo majico istega kluba, na kateri je bil le napis v cirilici. Za zdaj ni podatkov, da bi med udeleženima pred tem obstajal kakšen spor ali da bi se poznala.