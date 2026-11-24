Kot smo že poročali, je na srednji tehniški šoli v Kragujevcu prišlo do streljanja. Po poročanju portala Telegraf je napada osumljen 17-letni dijak, v incidentu pa sta bili poškodovani dve zaposleni na šoli. Po prvih informacijah je ženska, ki na šoli opravlja delo čistilke, utrpela strelne poškodbe in je v smrtni nevarnosti. Druga zaposlena je utrpela poškodbe zaradi razbitega stekla. Že dopoldne so poročali o tem, da so fanta prijeli. Iz Srbije pa zdaj poročajo o novih informacijah v zvezi s to tragedijo.

Policija ni imela mirnega dopoldneva. FOTO: Lazar Novakovic Afp

Po poročanju portala Informer je bil osumljeni za ta strelski napad učenec te šole in maturant. Po njihovih neuradnih informacijah je uporabil malokalibrsko puško, ki jo je vzel od svojega očeta. Na to, da bi se lahko zgodil takšen strelski pohod, so nakazovale že slike, ki jih je objavljal na družbenih omrežjih. Informer poroča, da je objavljal fotografije, na katerih je poziral z orožjem. Na eni izmed slik, ki kroži v javnosti, je mogoče videti, da čepi, puško pa ima naslonjeno na glavo. Možno je, da je prav s to puško streljal na srednji tehniški šoli.

Orožje se je zataknilo

V tem strelskem pohodu bi bilo lahko ustreljenih še več ljudi, a se mu je po poročanju Informerja orožje zataknilo, tako da ni mogel nadaljevati streljanja. Dogodek se je tako končal s precej manj žrtvami kot tisti iz leta 2023, v katerem je 13-letnik na osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu streljal na učence in zaposlene. V tistem strelskem pohodu je umrlo devet učencev in varnostnik, šest ljudi pa je bilo ranjenih.

Po streljanju prijeli tudi očeta osumljenega dijaka

Sicer pa je policija poleg 17-letnega dijaka, osumljenega streljanja, prijela tudi njegovega 49-letnega očeta zaradi suma nezakonitega posedovanja orožja, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva. Po navedbah policije oče osumljenega dijaka ni imel dovoljenja za posedovanje orožja, uporabljenega v streljanju. Zanj bodo odredili do 48-urno pridržanje, nato pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli pred pristojnega tožilca. 17-letnika bodo po zaslišanju privedli pred sodnika za mladoletnike višjega sodišča v Kragujevcu.