Srce parajoča izpoved očeta pokojnega Mateja (17): »Njegovo izmaličeno truplo so vrgli v grmovje in se delali nore«

»Ubili so mi otroka, njegovo truplo pa so prestavili v grmovje ob cesti in se delali nevedni, dokler ga ni po naključju našel delavec vlečne službe. Moj otrok je bil popolnoma izmaličen,« je povedal neutolažljivi oče mladiča, ki je 8. oktobra umrl v prometni nesreči v Petrovcu na Mlavi.

Umrl na kraju

Preiskava je pokazala, da je N. S. (23), ki je vozil avtomobil znamke BMW, prehiteval kolono vozil in trčil v B. M. (83), voznika Citroëna. V trčenju je BMW nato zadel 17-letnega Mateja, ki je stal na avtobusnem postajališču. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

»Zelo težko prenašamo tragedijo, ki nas je doletela. Spominjam se tistega jutra, okoli sedmih sem odšel v službo, on pa je še spal. Ko se je zbudil, sva se slišala. Mama mu je pripravljala zajtrk kot vsako jutro. Pripravljal se je za delo,« je za Kurir povedal oče Miroslav.

Povedal je, da se je nazadnje s sinom slišal ob 11.02, nesreča pa se je zgodila ob 11.10. Po besedah prič je sedel na klopci, nato pa je vstal, saj bi moral njegov prevoz vsak trenutek prispeti.

Oče prepričan: »Hoteli so skriti dokaze«

»Zadel je mojega otroka, nato pa je nekdo, namesto da bi mu pomagal, vzel njegovo truplo in ga prenesel … Hoteli so skriti dokaze. Med ogledom kraja nesreče so iskali kolo, ki je odpadlo z BMW-ja, in delavec vlečne službe je po štirih urah od nesreče, približno 500 metrov stran, v grmu, našel truplo mojega sina,« je povedal oče.

Užaloščena družina je po nesreči namesto praznovanja njegovega 18. rojstnega dne organizirala pogreb.

Iz policije so sporočili, da nadaljujejo aktivnosti, da bi ugotovili, ali je neznana oseba po prometni nesreči prestavila truplo umrlega mladeniča.

Dodatno stisko družini pa je povzročilo še dejstvo, da so se pripravljali na praznovanje Matejevega 18. rojstnega dne.

»Vse smo pripravili. Čakalo ga je darilo od mame in mene – avtomobil. Do rojstnega dne bi opravil vozniški izpit, midva pa sva ga hotela presenetiti. Delal sem dobesedno 24 ur na dan, da bi mu vse omogočil. Namesto pesmi in plesa smo pripravljali pogreb, njegov rojstni dan pa smo obeležili v krogu družine, v tišini in bolečini,« je še povedal Miroslav.