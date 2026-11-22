Radio televizija Nikšić poroča o tragediji, ki se je zgodila v petek v Podgorici. Komaj šestletni otrok je padel v reko Ribnico, ki gre skozi to glavno mesto Črne gore, in izginil. Iskalna akcija se je končala na najbolj tragičen način. Šestletnik, ki je imel pred seboj še vse življenje, se iz reke ni vrnil živ. Kot je za omenjeno televizijo povedal poveljnik Službe za zaščito in reševanje glavnega mesta Marko Radulović, so potapljači v petek našli njegovo truplo.

Okrepili ekipe, a našli so ga prepozno

O nesreči so bili obveščeni nekaj čez 14. uro. Takoj so šle na teren reševalne ekipe, kasneje pa so se jim pridružile nove okrepitve, a pogrešanega niso uspeli najti živega. Radulović je za omenjeno televizijo povedal, da so pri iskanju poleg dodatnih ekip Službe za zaščito in reševanje pomagali tudi občani in pripadniki ministrstva za notranje zadeve.

Po poročanju omenjene televizije na spletni strani so reševalne ekipe preiskale več lokacij vzdolž reke Ribnice. Razporejene so bile od mesta pogrešanja otroka pa vse do izliva reke Ribnice v večjo reko Moračo. Vsaka minuta je bila dragocena, reševalci pa so si prizadevali, da bi šestletnika čim prej našli. Upanje, da bi se iskanje vendarle končalo srečno, je dokončno ugasnilo ob tragičnem odkritju. Dogodek je še posebej pretresljiv zaradi otrokove mladosti.