  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SLOVO

Srce parajoče: zadnje slovo za Marija, Roka in Andrije, planincev, ki so umrli v Sloveniji (FOTO)

Hrvaški planinci so prejšnjo nedeljo umrli v plazu na gori Tosc v slovenskih Julijskih Alpah.
FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 

FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 
FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 
FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 
FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 
FOTO: Ivana Ivanović/Pixsell 
S. U.
 12. 10. 2025 | 09:05
 12. 10. 2025 | 09:41
0:17
A+A-

V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kaštel Lukišiću so na zadnjo pot pospremili Roka in Andrijo Kovačeva, brata, ki sta tragično umrla med planinarjenjem v Sloveniji. Po maši sta bila pokopana na tamkajšnjem pokopališču. Od njiju se je poslovilo veliko družinskih članov, prijateljev, sorodnikov in znancev. V Kaštelih je bil razglašen dan žalovanja, poroča Slobodna Dalmacija. Na pokopališču Lovrinac so se družina in prijatelji poslovili tudi od Marija Boke iz Sv. Kaja pri Solinu, ki je v plazu umrl skupaj z bratoma.

image_alt
Preživeli planinci jezni zaradi laži: Družine želijo, da vsem povemo, kaj se je dogajalo

image_alt
Partnerki pokojnih bratov sta se odpravili v Slovenijo, a sta se kmalu obrnili nazaj, ko sta izvedeli ...

Član upravnega odbora HPD Mosor iz Splita, Marko Kovač, je s solzami v očeh opisal, kako zelo bodo trojico planincev pogrešali njihovi prijatelji iz planinskih društev, poroča HRT. »Ne morem si niti predstavljati, kako se počuti družina. Z njimi so preživeli vse življenje, nam planincem pa bo zelo žal, ker teh prijateljev ne bomo več imeli ob sebi,« je dejal.  Ganljive besede je izrekla tudi tajnica HPD Mosor Ivana Radonić, ki je v imenu planinske skupnosti izrazila sožalje družinam: »Danes je res žalosten dan za celotno planinsko skupnost, predvsem za družine. To je velika tragedija za vse nas. To so bili trije naši člani, trije planinci, tri resnično drage duše. V imenu Hrvaške planinske zveze, HPD Mosor in osebno izražam iskreno sožalje družinam, prijateljem in vsem planincem,« je povedala.

Hrvaški planinci so prejšnjo nedeljo umrli v plazu na gori Tosc v slovenskih Julijskih Alpah. V iskalni akciji je sodelovalo več kot 70 slovenskih reševalcev, ena reševalka iz Reke in iskalni psi. Sožalje družinam umrlih so izrazili predsednik RH Zoran Milanović, premier Andrej Plenković in slovenski premier Robert Golob.

Od Marija se je že pred nekaj dnevi z ganljivo objavo poslovilo Hrvaško planinsko društvo Mosor. »Žalost je bila neizmerna. Naš Marijo, fant toplega duha, se je društvu pridružil pred nekaj leti. Takoj je končal osnovno planinsko šolo, se aktivno vključil v delo in s svojim trudom postal pravi Mosoraš.

Bil je duša vsake zabave, vsakega izleta; vse nas je osvojil s svojim smehom, empatijo in vedrino. Nikoli mu ni bilo nič težko. Ko je bilo treba na delovnih akcijah za obnovo doma na Mosorju prenašati material, je njegov kombi vozil neprestano.

Bil je tudi velik humanitarec – v nekaj minutah je znal organizirati vse potrebno, da bi pomagali drugim. O Mariju bi lahko napisali knjigo, toliko lepih spominov imamo nanj. Težko se sprijaznimo, da ga več ne bomo videli, da ne bomo slišali njegovega nalezljivega smeha.

Dragi Marijo, nismo bili pripravljeni na tvoj prezgodnji odhod. Pogrešali te bomo na izletih in srečanjih. Nič ne bo moglo nadomestiti tvojega nasmeha in veselja. Vedno boš v naših mislih in srcih,« se glasi del zapisa v objavi.

Na Facebook strani lokalnega turnirja Prvenstvo svita na male branke K. Lukšić je bila objavljena čustvena posvetitev bratoma Roku in Andriji. »Še vedno ne moremo verjeti in z veliko žalostjo v srcu izražamo najgloblje sožalje družini in prijateljem dragih pokojnikov. Roko in Andrija bosta za vedno ostala zapisana kot prava zgleda mladih fantov, ki sta živela za svoje mesto! S svojo predanostjo, odločnostjo in energijo sta pustila močan pečat tudi na turnirju, ki jima je veliko pomenil. Nerazdružna sta bila v življenju in skupaj odhajata v večnost. Ni takega plazu, ki bi lahko zasul spomine – mi ju nikoli ne bomo pozabili. Naj jima Gospod podeli večni mir,« piše v objavi.

 

Več iz teme

smrtslovohrvaški planinciTosc
ZADNJE NOVICE
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V SLOVO

Srce parajoče: zadnje slovo za Marija, Roka in Andrije, planincev, ki so umrli v Sloveniji (FOTO)

Hrvaški planinci so prejšnjo nedeljo umrli v plazu na gori Tosc v slovenskih Julijskih Alpah.
12. 10. 2025 | 09:05
09:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
REKORDNA SEZONA

V gorah umrlo za skoraj tri razrede ljudi

Turistične organizacije vabijo tujce, a jih ne obveščajo o nevarnostih v visokogorju. Zgodilo se je kar 574 nesreč, 46 ljudi je umrlo.
12. 10. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Suzy
PO MAMI IN OČETU

Veselje pri družini Kopitar: Imajo novo zvezdo na ledu (Suzy)

Gracioznost ima Neža očitno po mamici, vztrajnost in predanost napornim treningom pa po očetu.
12. 10. 2025 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O VISOKEM PRITISKU

Spremenjene smernice za visok krvni tlak: to se zdaj uradno šteje za hipertenzijo

Nove mednarodne smernice so prinesle pomembne spremembe v opredelitvi in obravnavi visokega krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin12. 10. 2025 | 09:00
08:45
Novice  |  Slovenija
SRCE IN VOLAN

Prostofer: prostovoljci starejše vozijo do zdravnikov, bank in trgovin

V centru varne vožnje srečanje prostovoljnih šoferjev iz 113 občin. Pomagali so več kot 17.000 uporabnikom.
Špela Kuralt12. 10. 2025 | 08:45
08:40
Razno
DOBIL DOVOLJENJE MESTA

Bogataš koplje zasebni predor pod mestom, ljudje ogorčeni

Wolfgang Porsche hoče povezati svojo vilo in središče mesta. Za projekt ima dovoljenje, meščani oblasti pozivajo, naj ga ustavijo.
12. 10. 2025 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki