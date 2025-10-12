Srce parajoče: zadnje slovo za Marija, Roka in Andrije, planincev, ki so umrli v Sloveniji (FOTO)

V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kaštel Lukišiću so na zadnjo pot pospremili Roka in Andrijo Kovačeva, brata, ki sta tragično umrla med planinarjenjem v Sloveniji. Po maši sta bila pokopana na tamkajšnjem pokopališču. Od njiju se je poslovilo veliko družinskih članov, prijateljev, sorodnikov in znancev. V Kaštelih je bil razglašen dan žalovanja, poroča Slobodna Dalmacija. Na pokopališču Lovrinac so se družina in prijatelji poslovili tudi od Marija Boke iz Sv. Kaja pri Solinu, ki je v plazu umrl skupaj z bratoma.

Član upravnega odbora HPD Mosor iz Splita, Marko Kovač, je s solzami v očeh opisal, kako zelo bodo trojico planincev pogrešali njihovi prijatelji iz planinskih društev, poroča HRT. »Ne morem si niti predstavljati, kako se počuti družina. Z njimi so preživeli vse življenje, nam planincem pa bo zelo žal, ker teh prijateljev ne bomo več imeli ob sebi,« je dejal. Ganljive besede je izrekla tudi tajnica HPD Mosor Ivana Radonić, ki je v imenu planinske skupnosti izrazila sožalje družinam: »Danes je res žalosten dan za celotno planinsko skupnost, predvsem za družine. To je velika tragedija za vse nas. To so bili trije naši člani, trije planinci, tri resnično drage duše. V imenu Hrvaške planinske zveze, HPD Mosor in osebno izražam iskreno sožalje družinam, prijateljem in vsem planincem,« je povedala.

Hrvaški planinci so prejšnjo nedeljo umrli v plazu na gori Tosc v slovenskih Julijskih Alpah. V iskalni akciji je sodelovalo več kot 70 slovenskih reševalcev, ena reševalka iz Reke in iskalni psi. Sožalje družinam umrlih so izrazili predsednik RH Zoran Milanović, premier Andrej Plenković in slovenski premier Robert Golob.

Od Marija se je že pred nekaj dnevi z ganljivo objavo poslovilo Hrvaško planinsko društvo Mosor. »Žalost je bila neizmerna. Naš Marijo, fant toplega duha, se je društvu pridružil pred nekaj leti. Takoj je končal osnovno planinsko šolo, se aktivno vključil v delo in s svojim trudom postal pravi Mosoraš.

Bil je duša vsake zabave, vsakega izleta; vse nas je osvojil s svojim smehom, empatijo in vedrino. Nikoli mu ni bilo nič težko. Ko je bilo treba na delovnih akcijah za obnovo doma na Mosorju prenašati material, je njegov kombi vozil neprestano.

Bil je tudi velik humanitarec – v nekaj minutah je znal organizirati vse potrebno, da bi pomagali drugim. O Mariju bi lahko napisali knjigo, toliko lepih spominov imamo nanj. Težko se sprijaznimo, da ga več ne bomo videli, da ne bomo slišali njegovega nalezljivega smeha.

Dragi Marijo, nismo bili pripravljeni na tvoj prezgodnji odhod. Pogrešali te bomo na izletih in srečanjih. Nič ne bo moglo nadomestiti tvojega nasmeha in veselja. Vedno boš v naših mislih in srcih,« se glasi del zapisa v objavi.

Na Facebook strani lokalnega turnirja Prvenstvo svita na male branke K. Lukšić je bila objavljena čustvena posvetitev bratoma Roku in Andriji. »Še vedno ne moremo verjeti in z veliko žalostjo v srcu izražamo najgloblje sožalje družini in prijateljem dragih pokojnikov. Roko in Andrija bosta za vedno ostala zapisana kot prava zgleda mladih fantov, ki sta živela za svoje mesto! S svojo predanostjo, odločnostjo in energijo sta pustila močan pečat tudi na turnirju, ki jima je veliko pomenil. Nerazdružna sta bila v življenju in skupaj odhajata v večnost. Ni takega plazu, ki bi lahko zasul spomine – mi ju nikoli ne bomo pozabili. Naj jima Gospod podeli večni mir,« piše v objavi.