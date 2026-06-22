Sredi enega najhujših vročinskih valov v avtu našli mrtva otroka

V avtomobilu v jugovzhodnem francoskem mestu Carpentras, kjer naj bi se temperature po napovedih povzpele do 39 stopinj Celzija, so danes našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel državo. »Vzrok smrti še ni ugotovljen, vendar je vročinski val glavna smer preiskave,« je po poročanju tiskovne agencija AFP dejala tožilka Helene Mourges. Otroka, stara dve in štiri leta, so našli mrtva v družinskem avtomobilu na parkirišču.

V Franciji je danes najbolj vroč dan v okviru trenutnega vročinskega vala, ki že nekaj časa pesti državo. Po napovedih meteorološke službe Meteo France so se temperature povzpele do neverjetnih 43 stopinj Celzija. V luči tega so oblasti razglasile najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 49 departmajih, več kot 1350 šol pa je danes ostalo zaprtih.

Vročinski val je že terjal nekaj smrtnih žrtev. Po navedbah lokalnih oblasti so namreč v nedeljo zaradi vročine v svojih domovih umrli trije starejši ljudje. Konec tedna pa je po vsej državi utonilo 13 ljudi, zaradi česar je civilna zaščita prebivalce opozorila, naj se ne skušajo hladiti na nenadzorovanih območjih, kot so jezera in reke.

Izredno nevarno

Poletna vročina lahko v nekaj minutah spremeni parkiran avtomobil v pravo pečico, zato strokovnjaki tudi pri nas vsako poletje znova opozarjajo: otrok in živali nikoli ne puščajte samih v vozilu, tudi če boste odsotni le za kratek čas. Temperature v avtomobilu se lahko namreč zelo hitro povzpnejo na zelo nevarno raven. Že nekaj minut na soncu je dovolj, da notranjost vozila postane izjemno vroča. Priprta okna pri tem ne pomagajo bistveno. Posledice so lahko hude – od pregretja in dehidracije do v skrajnem primeru okvare organov in smrti.

Posebej ranljivi so otroci, saj se njihovo telo segreva hitreje kot telo odraslega človeka. Tudi psi, mačke in druge živali v vročem vozilu hitro zaidejo v stisko, saj se ne morejo učinkovito in dovolj hitro ohlajati. V primeru, da na parkirišču v zaprtem avtu opazimo otroka ali žival, je treba hitro ukrepati in nemudoma obvestiti gasilce ali policijo.