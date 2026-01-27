Sredi noči na avtocesto nastavili prikolico, policija: »To je poskus uboja«

Še neznani storilci so v noči na nedeljo storili neumnost, ki bi lahko nič hudega sluteče voznike stala življenja. Na avtocesto A 281 v bližini Bremna so postavili polprikolico in to tako, da je blokirala vse vozne pasove. Na veliko srečo je oviro zadnji trenutek opazil voznik tovornega vozila, uspel je ustaviti in nevarni del ceste za silo zavarovati ter tako na oviro opozoriti druge udeležence v prometu, nato je poklical policijo. Sreča v nesreči je bila, da se je incident zgodil okrog dveh ponoči, ko na avtocesti ni bilo veliko prometa. Policisti, ki so prispeli na prizorišče, so ugotovili, da so nepridipravi polprikolico ukradli z bližnjega parkirišča podjetja. Območje je pod videonadzorom in policisti so lahko videli, da so neznanci tja prišli s tovornjakom, nanj pripeli polprikolico in jo odpeljali nekaj kilometrov stran do omenjenega dela avtoceste, kjer so jo po ugotovitvah preiskovalcev pustili z namenom ogrožanja prometne varnosti in povzročitve nesreče, piše Bild.

Tiskovni predstavnik bremenske policije Nils Matthiesen je potrdil, da ni šlo zgolj za nesrečno naključje: »Črna in prazna polprikolica se na cesti ni znašla slučajno, tam jo je nekdo namerno pustil, na kar se je treba predhodno pripraviti in priskrbeti ustrezno vozilo, ki lahko tako težko prikolico vleče za seboj. Običajno osebno vozilo za to ni dovolj.« »Vozniku tovornega vozila, ki je prisebno reagiral, hitro zavrl in opozoril ostale udeležence v prometu, se moramo zahvaliti, da ni prišlo do tragedije. Če bi v oviro trčil manjši avto, bi bile lahko posledice veliko hujše, tudi tragične,« je še dodal Matthiesen in pojasnil, da policisti, ki storilce še iščejo, »dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje poskusa uboja«.