Sredi noči zaslišal roparje na dvorišču in začel streljati, ubil Albanca

Sredi noči se je v kraju Baldissero d'Alba v pokrajini Cuneo zgodil poskus ropa, ki se je končal s smrtno žrtvijo. Petintridesetletni Roberto Mollo, po poročanju italijanskih medijev avtoprevoznik, je spal v podeželski hiši svojih staršev, ki jo trenutno obnavljajo, ko je zaslišal ropot. Po dosedanjem pričevanju je vzel polavtomatsko pištolo, ki jo je imel v legalni posesti, ter z balkona hiše sprožil opozorilni strel. Ko je v temi zagledal silhuete več neznancev, je ustrelil še nekajkrat.

Z enim od strelov je zadel moškega. Sprva so italijanski mediji poročali, da naj bi bil žrtev 25-letnik, poznejša identifikacija karabinjerjev pa je pokazala, da je šlo za 36-letnega Gjovalina Lazrija, moškega albanskega rodu, ki je živel v Torinu. Bil naj bi že stari znanec policije.

Preostali so pobegnili v temo

Preiskovalci ocenjujejo, da je bilo na dvorišču okoli pet ljudi. Po streljanju so pobegnili peš, policisti pa preverjajo, ali jih je v bližini čakalo tudi kakšno vozilo, s katerim so pozneje nadaljevali beg. Za zdaj kaže, da iz hiše niso uspeli ničesar odnesti, zato preiskovalci domnevajo, da jih je lastnik presenetil še preden so dokončali vlom. Po streljanju je prav 35-letni lastnik sam poklical karabinjerje in reševalce. Reševalci so ranjenega moškega poskušali oživljati, vendar mu niso mogli več pomagati. Njegovo truplo so nato prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Torinu, kjer bodo opravili obdukcijo.

Mollo je bil po dogodku zaslišan, vendar ni bil pridržan. Tožilstvo je proti njemu uvedlo preiskavo zaradi umora, a v tej fazi še ne pomeni, da bo tudi obtožen oziroma spoznan za krivega. Preiskovalci morajo najprej natančno ugotoviti, koliko strelov je sprožil, iz katerega položaja in kakšna je bila neposredna nevarnost, ki mu je takrat grozila. Njegov odvetnik je za italijanske medije povedal, da je 35-letnik zaradi dogodka povsem pretresen. Trenutno zanj niso odrejeni nobeni omejevalni ukrepi.

Italijanski mediji dogodek primerjajo s primerom zlatarja Maria Roggera, ki je bil pravnomočno obsojen na 14 let in devet mesecev zapora, ker je leta 2021 med ropom svoje zlatarne ubil dva roparja in ranil tretjega. Dogodek se je zgodil le nekaj kilometrov stran, v kraju Grinzane Cavour.