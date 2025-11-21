Sredi Zagreba napadel Slovenko in jo hudo poškodoval

Štiridesetletni tuji državljan z urejenim prebivališčem na Hrvaškem je v četrtek v Zagrebu verbalno in fizično napadel 74-letno slovensko državljanko ter jo pri tem huje poškodoval, so danes sporočili z zagrebške policijske uprave. Državljanstva napadalca policija ni razkrila.

Napad iz za zdaj še neznanih razlogov se je po navedbah policije zgodil nekaj po 10. uri v eni od ulic v naselju Črnomerec na severozahodu mesta.

Huje poškodovano Slovenko so po napadu odpeljali v zagrebško bolnišnico Sveti Duh. Domnevnega napadalca so prijeli, proti njemu pa poteka kriminalistična preiskava.