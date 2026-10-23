Sredino iskanje 35-letne Dejane končano: njeno truplo so z 19 vbodnimi ranami našli v grmovju

V Marburgu poteka obsežna kriminalistična preiskava po smrti 35-letne Dejane Pejić. Žensko, ki so jo svojci oziroma bližnji pogrešali od torka, 20. oktobra, so policisti naslednje popoldne našli mrtvo v grmovju. Na njenem telesu so po navedbah odkrili kar 19 vbodnih ran.

Dejano Pejić so nazadnje videli v torek, 20. oktobra, okoli 18. ure, ko je zapuščala nakupovalno središče Erlenring-Center v Marburgu. Po podatkih policije je bila visoka približno 165 centimetrov, zelo vitke postave, imela je temno blond lase do ramen in modre oči. Ob izginotju je nosila bordo rdečo jakno, svetlomodro jopico s kapuco in sive športne hlače, s seboj pa je imela bež nahrbtnik. Ker se za njo izgubila vsaka sled, je policija sprožila iskalno akcijo in javnost zaprosila za pomoč.

Toda iskanje se je končalo tragično. V sredo, 21. oktobra, so policisti v grmovju ob ulici Am Erlengraben naleteli na negibno žensko. Pozneje so potrdili, da gre za pogrešano 35-letnico. Nemški mediji poročajo, da je truplo odkril policist, ki je sodeloval pri iskanju. Ležalo naj bi za zabojniki za steklo, približno 250 metrov od nakupovalnega središča, kjer so Dejano nazadnje videli.

Na telesu kar 19 vbodnih ran

Prve ugotovitve so hitro pokazale, da najverjetneje ni šlo za nenadno smrt iz zdravstvenih razlogov ali nesrečo. Kot je za nemško tiskovno agencijo DPA potrdil predstavnik policije, so na telesu odkrili 19 vbodnih ran. Odrejena je bila obdukcija, preiskavo pa je prevzela kriminalistična služba, pristojna za najhujša nasilna kazniva dejanja.

Na kraju najdbe so policisti več ur pregledovali območje, iskali morebitne sledi storilca in zbirali dokaze. V preiskavi so sodelovali kriminalisti, uniformirani policisti in dodatne policijske enote. Delo je trajalo vse do večernih ur. Kdo je žensko napadel, zakaj in kje natančno je prišlo do napada, za zdaj ni znano.

Policija išče priče, podrobnosti o storilcu še ne razkrivajo

Državno tožilstvo v Marburgu in tamkajšnji kriminalisti so sporočili, da potekajo obsežni preiskovalni ukrepi. Podrobnosti o dosedanjih ugotovitvah zaradi interesov preiskave ne želijo razkrivati. Prav tako niso pojasnili, ali že imajo osumljenca oziroma ali so v povezavi s primerom koga prijeli.

Preiskovalci iščejo ljudi, ki bi lahko pomagali razjasniti zadnje ure življenja 35-letnice. Za zdaj ostaja nepojasnjeno predvsem, kaj bi se sploh lahko zgodilo na tako kratki razdalji med nakupovalnim središčem, kjer so Dejano nazadnje videli živo, in krajem, kjer so naslednji dan našli njeno truplo.