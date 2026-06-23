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VEČ TEDNOV PRIPRAV NA POKOL

Srhljiva internetna iskanja, kako starša dečka morilca nista opazila opozorilnih znakov? (VIDEO)

Po ugotovitvah sodišča je odločitev za napad sprejel več tednov prej, nekaj dni pred tragedijo pa pripravil seznam žrtev in skico šole.
FOTO: Borna Jaksic/Pixsell
FOTO: Borna Jaksic/Pixsell
A. G.
 23. 6. 2026 | 19:59
6:44
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Kosta Kecmanović iz OŠ Vladislav Ribnikar, ki je 3. maja 2023 ubil devet učencev in šolskega varnostnika, je pred zločinom več dni na internetu iskal pojme, kot sta »razlika med psihopatom in normalnimi ljudmi« ter »ali sem lahko še vedno psihopat, če imam rad živali«. To je sodnik prebral v obrazložitvi sodbe, s katero sta bila njegova starša obsojena na skupno 17 let in pet mesecev zaporne kazni. Spomnimo, Vladimir Kecmanović je bil obsojen na 14 let in šest mesecev zapora zaradi hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost ter zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe, medtem ko je bila Miljana Kecmanović obsojena na dve leti in 11 mesecev zapora zaradi zanemarjanja in zlorabe otroka.

Sodnik je navedel, da je mladoletnik po zadnjem obisku strelišča, kamor ga je peljal oče, na spletu iskal sezname šolskih strelskih napadov v ZDA in najbolj znane šolske strelce. Med spletnimi iskanji so bile tudi teme, povezane s psihološkimi motnjami in osebnimi značilnostmi. »Na internetu je iskal tudi razlage za kompleks manjvrednosti in večvrednosti, antisocialno osebnostno motnjo, zanimalo ga je, ali je lahko psihopat, če ima rad živali, raziskoval pa je tudi smrtno in dosmrtno kazen v Srbiji ter razlike med psihopatom in običajnimi ljudmi,« je bilo povedano na sodišču. Ogledoval si je tudi pornografske vsebine.

Pomembno je določiti odgovorne za množični umor in se iz tragedije kot družba nekaj naučiti. FOTO: Borna Jaksic/Pixsell
Pomembno je določiti odgovorne za množični umor in se iz tragedije kot družba nekaj naučiti. FOTO: Borna Jaksic/Pixsell

Deček morilec iz OŠ Vladislav Ribnikar je pred pokolom na internetu iskal podatke o šolskih strelskih napadih, psihopatiji in zapornih kaznih.

Sodnik je v obrazložitvi sodbe njegovima staršema razkril podrobnosti, ki po ugotovitvah sodišča kažejo na večtedenske priprave na zločin.

Večer pred pokolom

Večer pred pokolom, 2. maja 2023, je iskal različne vsebine, med katerimi so bile tudi poizvedbe, povezane z nasilnimi sredstvi in varnostnimi postopki. »Od približno 20. ure dalje je na internetu iskal navodila za izdelavo Molotovljevih koktajlov, podatke o ukrajinskem ministrstvu za obrambo, igralne tipkovnice, smrtne kazni, MacBooke in informacije o tem, ali je mogoče ključavnico odpreti s pištolo,« je navedel sodnik. Po njegovih besedah je množični morilec odločitev za izvedbo pokola sprejel dva do tri tedne pred zločinom, nekaj dni pred 3. majem pa je začel konkretne priprave. V tem obdobju je sestavil seznam otrok, ki jih je nameraval ubiti, ter narisal skico šole.

»Med pričanjem je navedel, da je navdih našel v filmu o pokolu v Columbinu, kjer sta dva dijaka izvedla množični umor na šoli v ZDA,« je bilo slišati na sodišču. Nekaj dni pred napadom je prekril kamere v stanovanju, da bi lahko neopazno vzel očetovo orožje. Ugotovljeno je bilo, da je njegov oče v tem času uporabljal aplikacijo za nadzor kamer v stanovanju. »Povzpel se je na stol, se smejal, mahal v kamero in jo nato prekril z majico. Kamere je zakril, da bi lahko poiskal orožje. Orožje, ki ga je hitro našel, je nato skrival v predalu svoje pisalne mize vse do dneva, ko ga je odnesel v šolo,« piše v sodbi.

Jutro tragedije

Noč med 2. in 3. majem je preživel buden vse do zore. Usodnega jutra je iz stanovanja najprej odšel oče Vladimir, ki se je odpravil v službo, nato pa še mati s hčerko. »Tistega jutra nobeden od njiju ni stopil v njegovo sobo niti preveril, ali je odšel v šolo,« je navedel sodnik. Pred odhodom v šolo je fotografiral orožje, v nahrbtnik pa pospravil dve pištoli in 92 nabojev. Ob 8.31 mu je mati poslala sporočilo: »Si uspel priti na prvo uro?« Sedem minut pozneje se je začel pokol.

Ob 8.38 je izvlekel pištolo in izstrelil prvi naboj proti varnostniku Draganu Vlahoviću. Nato je streljal na učenke v šolski avli. Streljal je tudi proti enemu izmed učencev, ki je bežal po hodniku, vendar ga ni zadel. Nato je vstopil v učilnico zgodovine. Iz učilnice so skozi okno uspeli pobegniti študent na praksi, dva dečka in deklica. Pokol je trajal dve minuti in eno sekundo. Po streljanju je skočil skozi okno na šolsko dvorišče.

»Stekel je proti drevesu, si z rokami zakril obraz, nato odšel na drugi konec dvorišča in poklical policijo. Policistom je povedal, da je streljal in ranil ljudi. Dejal je, da je to storil, ker je psihopat,« je navedel sodnik. Kot je povedal med pričanjem, je policijo poklical zato, ker je menil, da je to pravilno, pa tudi zato, ker se je bal, da bi ga kdo poškodoval.

»Starša sta sokrivca«

Biljana Paunović, mati ubite Adriane Dukić, je poudarila, da je pomembno določiti odgovorne za množični umor in se iz tragedije kot družba nekaj naučiti. »Moja Adriana je bila v šoli ubita s sedmimi streli. To je nekaj nepredstavljivega. Starša sta imela dolžnost preprečiti nepredstavljivo. Starši morajo vzgajati, nadzorovati in imeti radi svoje otroke. Tega Kecmanovića nista znala. Ni pomembno, kdo je imel kakšno vlogo. On je streljal, vendar sta mu dostop do orožja omogočila starša. Obstajali so opozorilni znaki, ki jih nista želela videti. Starša sta kriva in v tem primeru tudi sokrivca,« je dejala. Dodala je, da otrok potrebuje predvsem ljubezen in pozornost ter da meni, da je tega dečku najbolj primanjkovalo, poroča Mondo.

Ninela Radičević, mati umorjene deklice Ane Božović, pa je v novi epizodi video serije Povej! priznala: »Aninega nahrbtnika še nisem odprla ... Ne verjamem, da je vse to resnično do danes. Čakam, da bo prišla k meni.«

Kaj vse je iskal na internetu?

  • seznam šolskih strelskih napadov v ZDA,
  • najbolj znane šolske strelce,
  • razlage za kompleks manjvrednosti in večvrednosti,
  • kaj je antisocialna osebnostna motnja,
  • razliko med psihopati in običajnimi ljudmi,
  • dosmrtno zaporno kazen v Srbiji,
  • kako se izdela Molotovljev koktajl,
  • igralne tipkovnice,
  • smrtne kazni,
  • ali je mogoče ključavnico odpreti s pištolo.

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