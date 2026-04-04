Srhljiva najdba otrok v Zagrebu: v vrečki je bila lobanja

Otroci v Zagrebu so danes naleteli na nenavaden prizor. Po poročanju portala jutarnji.hr so pod Mostom mladosti v reki Savi našli plastično vlečko, v kateri je bila človeška lobanja. Poleg lobanje je bil v vrečki tudi večji kamen. Kamen bi lahko nakazoval na to, da je nekdo želel, da bi vrečka potonila na dno reke. Dogodek je takoj sprožil policijsko akcijo. Policija je zbrala vse sledi, lobanjo pa so po koncu ogleda odpeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko. Kot piše portal, so na zagrebški policijski upravi dejali, da so prijavo o najdbi prejeli okrog 11.50 ure.

Razplet te nenavadne najdbe je nepričakovan. Kot so na omenjenem portalu izvedeli od policije, ne gre za pravo človeško lobanjo, ampak za razstavni primerek, ki je bil najverjetneje odtujen iz ene od zdravstvenih ustanov. Najdba torej ni posledica smrti neke osebe, ampak je šlo očitno samo za krajo. Kdo je lobanjo odvrgel v reko in zakaj? Odgovora na to vprašanje policija še nima.