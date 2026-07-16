Srhljiva najdba v gozdu: odkrili lobanjo, čeljust in žebelj, zabit skozi človeško kost

V gozdu na območju občine Bukovlje v Slavoniji so odkrili človeško lobanjo, spodnjo čeljust in večje število človeških kosti. Policija je po prijavi opravila ogled kraja in del posmrtnih ostankov odpeljala v nadaljnjo preiskavo, vendar se je primer kmalu še dodatno zapletel. Močno deževje je namreč spralo plast zemlje in razkrilo nove človeške kosti, poroča Tportal.

Na ostanke je naletel domačin Tomislav Jerković, potem ko ga je sosed obvestil, da je med sprehodom po gozdu opazil več kosti. »To je v meni vzbudilo radovednost. Skupaj s prijateljem, zgodovinarjem Zvonimirjem Miloševićem, sva se odpravila na kraj. Pridružil se nama je tudi njegov brat Mario, ki ima znanje s področja anatomije,« je povedal. Sprva so menili, da gre za živalske kosti, vendar so kmalu ugotovili, da so naleteli na človeške posmrtne ostanke. Med njimi so jasno prepoznali človeško lobanjo in spodnjo čeljust, zato so o najdbi nemudoma obvestili policijo.

Odgovore bo dala forenzična analiza

Tiskovna predstavnica Policijske uprave Brodsko-posavske županije Kata Nuić je potrdila, da so policisti po prijavi odšli na območje in o dogodku obvestili tudi pristojno državno tožilstvo v Slavonskem Brodu. Najdene ostanke so kriminalisti zavarovali in jih poslali na Oddelek za patologijo v Osijek, kjer bodo strokovnjaki skušali ugotoviti njihovo starost, ali pripadajo eni ali več osebam ter kakšen je bil vzrok smrti.

Medtem pa je deževje razkrilo še nove ostanke. Ob ponovnem obisku kraja so domačini in novinarji naleteli na dodatne človeške kosti, eden od prizorov pa je preiskovalce še posebej presenetil. Skozi eno od najdenih kosti je bil namreč zabit žebelj. Preiskovalci skušajo ugotoviti, ali gre za posamičen grob ali za območje, kjer je pokopanih več ljudi. Po navedbah Jerkovića so na kraju našli več stegnenic in drugih človeških kosti, kar nakazuje, da bi lahko šlo za obsežnejše najdišče. O odkritju je bil obveščen tudi župan občine Bukovlje, ki si je ogledal kraj dogodka in napovedal sodelovanje s policijo pri nadaljnji preiskavi. Na državnem tožilstvu so medtem sporočili, da uradnega policijskega poročila še niso prejeli. Odgovore na vprašanja, komu pripadajo posmrtni ostanki in kako so se znašli v gozdu, bo tako dala šele forenzična analiza, ki že poteka.