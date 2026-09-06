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Srhljiva sodba! Znana voditeljica tihotapila droge, v Egiptu jo bodo obesili (FOTO in VIDEO)

Oblasti so med preiskavo zasegle več kot 750 kilogramov narkotikov in uvoženih surovin za njihovo izdelavo.
FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
R. I.
 6. 9. 2026 | 13:49
 6. 9. 2026 | 14:01
1:39
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V Egiptu so zaradi tihotapljenja in prodaje drog na smrt z obešanjem obsodili enajst ljudi, med njimi tudi znano televizijsko voditeljico Sarah Kalifo. Voditeljica je bila del kriminalne družbe, ki je uvažala sestavine za izdelavo prepovedane droge. V prostorih, kjer so delovali, so kriminalisti našli tudi strelno orožje. 

39-letna Kalifa je bila najbolj znana po oddaji Misija nemogoče, v kateri je odstirala vprašanja, povezana s kriminalističnimi preiskavami. Obtožbe je po poročanju BBC zanikala. Devet soobtoženih so obsodili na dosmrtno zaporno kazen, sedem so jih oprostili. Odvetnik Kalife je povedal, da se bodo pritožili na izrečeno kazen. Obsodbo so enajsterici izrekli že pred mesec dni, vendar je moralo sodišče – kot je v primerih smrtnih kazni v Egiptu pravilo – pridobiti še mnenje egiptovskega muftija. 

Po poročanju BBC so med preiskavo oblasti zasegle več kot 750 kilogramov narkotikov in uvoženih surovin za njihovo izdelavo. Sarah Kalifa je sodniku povedala, da ni nikoli videla nobenih drog in da je nedolžna. Po poročanju Amnesty International so v Egiptu lani izrekli 492 smrtnih kazni. Oblasti so usmrtile 23 ljudi, obsojeni so bili med drugim za trgovino z drogo in posilstvo. 

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