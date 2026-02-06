Srhljive podrobnosti obdukcije: po prepiru Boris ubil ženo, nato skočil s terase luksuznega hotela

Na otoku Aruba v Karibskem morju se je v začetku leta zgodila tragedija, ko je prišlo do umora in samomora v luksuznem hotelu, kjer je bival zakonski par Boris in Cristina Jozić iz Chicaga. Po poročanju tamkajšnjih in srbskih medijev naj bi se par sprl v noči med 3. in 4. januarjem, nato pa naj bi prišlo do fizičnega nasilja v hotelski sobi. Preiskovalci so zbrali dokaze, da je Boris Cristini zadal številne poškodbe, zaradi katerih je nastopila smrt.

FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube

Zakonca iz Chicaga sta na otok prispela 31. decembra z namenom, da tam preživita praznike, nastanitev pa sta imela rezervirano do 5. januarja. Preiskava kaže, da se je par v noči med 3. in 4. januarjem sprl, verbalni konflikt pa je hitro prerasel v fizično nasilje

Obdukcija je pokazala, da sta smrti nastopili v kratkem časovnem razmiku. Cristina je imela več poškodb po vsem telesu, njen obraz pa je bil po navedbah medijev iznakažen. Neposredno po zločinu je Boris storil še samomor, ko je skočil z balkona oziroma terase zadnjega nadstropja luksuznega hotelskega kompleksa. Preiskovalci so zaključili, da ji je poškodbe prizadejal soprog, ni pa še javno znano, ali je pri tem uporabil kakšen predmet ali orožje.

FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube

V hotelu so bile številne kamere, ki so preiskovalcem pomagale pri rekonstrukciji dogodkov. Zakonca so videli, kako se sprehajata po hodnikih hotela, v restavracijah, a kaj natančno se je zgodilo v sobi in zakaj, pa ostaja nepojasnjeno.

Ločen pogreb v ZDA

Družini sta zakonca identificirali, nato pa so ju po približno desetih dneh prepeljali v Združene države Amerike, kjer so ju ločeno pokopali. Zakonca sta dolga leta živela v Chicagu, kjer sta imela telovadnico v prestižnem delu mesta mesta ter podjetje za izdelavo proteinskih krofov. Boris Jozić naj bi bil po rodu Srb iz Bosne in Hercegovine.