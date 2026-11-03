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PODROBNOSTI PREISKAVE

Srhljivo odkritje policije! Tole so našli na računalniku 24-letnika iz Podravine

Na elektronskih napravah so našli nedovoljene posnetke, sledi dostopanja do temnega spleta in priročnik z navodili za spolno zlorabo otrok.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mdurson Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Mdurson Getty Images/iStockphoto
A. G.
 3. 11. 2026 | 20:18
6:00
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Proti 24-letniku iz Podravine na Hrvaškem je bila vložena obtožnica zaradi suma izkoriščanja otrok za pornografijo. Preiskovalci so med preiskavo njegovih elektronskih naprav odkrili številne nedovoljene vsebine, sledi dostopanja do temnega spleta in dokument z navodili za spolno izkoriščanje otrok. Po navedbah obtožnice so preiskovalci med pregledom njegovih računalnikov, mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav našli fotografije in videoposnetke, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, pa tudi animirane vsebine s spolno nazornimi prikazi otroških likov. Preiskava je razkrila še druge okoliščine, ki so pritegnile pozornost preiskovalcev, med drugim komunikacijo z mladoletnicami in posnetke deklic iz soseščine. Mladenič obtožbe zavrača in trdi, da so bili dokazi proti njemu ponarejeni.

Digitalna forenzična preiskava je po navedbah obtožnice pokazala, da je z ene od naprav dostopal do omrežja TOR, ki uporabnikom omogoča bolj anonimno brskanje po spletu. Preiskovalci so našli sledi obiskovanja spletnih strani z nedovoljenimi vsebinami, pa tudi dokument z naslovom Priročnik za pedofile. Po opisu iz obtožnice je dokument vseboval navodila za iskanje in spolno izkoriščanje otrok, prikrivanje kaznivih dejanj ter izogibanje odkritju. Računalniški izvedenec je ugotovil, da odkrite digitalne sledi kažejo na aktivno pregledovanje vsebin in ne zgolj na naključno prenašanje datotek. Državno tožilstvo meni, da so te ugotovitve pomemben dokaz v postopku proti 24-letniku.

Deklici poslal pismo in ji naročil, naj ga ne pokaže odraslim

Eden najbolj skrb vzbujajočih delov preiskave se nanaša na stike obtoženca z mladoletnimi deklicami. Na njegovem mobilnem telefonu so našli sporočila, ki po navedbah obtožnice kažejo, da je komuniciral z deklico, ki je bila takrat stara 12 let. V drugem primeru je mati 14-letne deklice preiskovalcem povedala, da je moški njeni hčerki napisal pismo. V njem ji je dejal, da je lepa, pohvalil njen glas in predlagal, da bi skupaj odšla v kino. Na koncu pisma je bilo po materini izpovedi zapisano tudi opozorilo, naj ga deklica ne pokaže odraslim.

Ko je mati izvedela za pismo, je 24-letnika opozorila, naj se ne približuje njeni hčerki in naj je ne opazuje, ko hodi po ulici.

Priče opisale neprimerno vedenje do deklic

Med preiskavo so zaslišali več oseb, ki so spregovorile o domnevnem preteklem vedenju obtoženca. Njegova sestra je po navedbah obtožnice povedala, da je pogosto komentiral videz deklic, starih pet ali šest let, pa tudi deklic, starih 11 in 12 let. Opozorila naj bi ga, da takšni komentarji niso primerni za odraslega moškega.

Podobne dogodke je opisal tudi njegov nekdanji delodajalec. Po njegovi izpovedi je 24-letnik komentiral deklice, stare približno deset let, jim žvižgal, trobil in jih ogovarjal iz avtomobila.

Naj bi snemal deklice med kopanjem v bazenu?

Posebno pozornost preiskovalcev je pritegnil dogodek iz soseske, v kateri je živel obtoženi. Po navedbah obtožnice sta se poleti lani dve deklici, rojeni leta 2013, kopali v bazenu na dvorišču družinske hiše. V neposredni bližini je takrat živel 24-letnik. Med poznejšo forenzično preiskavo njegovega mobilnega telefona so našli videoposnetke, na katerih sta vidni deklici med kopanjem.

Njun oče je preiskovalcem povedal, da sta mu hčerki že prej pripovedovali, da sta opazili osebo, ki ju opazuje čez ograjo. Zaradi tega jima je bilo neprijetno in z njo nista želeli imeti stikov. Po njegovi izpovedi je mladenič nekoč prišel pred njihovo hišo, potem ko so na dvorišču našli koščke žice in druge predmete. S seboj je prinesel sladoled in se opravičil, češ da je užival alkohol in bil preveč razigran. Vse te okoliščine državno tožilstvo obravnava kot del dokaznega gradiva.

Psihiatrično izvedensko mnenje razkrilo dodatne podrobnosti

Med preiskavo so opravili tudi psihiatrično-psihološko izvedensko oceno v Psihiatrični kliniki Vrapče. Po ugotovitvah izvedencev so pri 24-letniku odkrili določene duševne motnje, med drugim mejno osebnostno motnjo in zlorabo alkohola. Kljub temu so strokovnjaki sklenili, da te okoliščine niso vplivale na njegovo sposobnost razumevanja lastnih dejanj ali obvladovanja vedenja v času domnevne storitve kaznivih dejanj.

Državno tožilstvo v obtožnici opozarja tudi na nevarnost ponovitve kaznivih dejanj. Pri tem se sklicuje na rezultate izvedenskega mnenja, najdene vsebine in druge okoliščine, ugotovljene med preiskavo.

Grozi mu večletna zaporna kazen

24-letnik je med preiskavo zanikal storitev kaznivih dejanj in trdil, da so bili dokazi proti njemu ponarejeni. Kljub njegovi obrambi državno tožilstvo meni, da zbrani dokazi zagotavljajo zadostno podlago za vložitev obtožnice. Če bo spoznan za krivega, tožilstvo predlaga tudi uvedbo varstvenega nadzora po prestani zaporni kazni, skupaj s posebno prepovedjo dostopa do interneta. Takšen predlog utemeljuje z dejstvom, da so imele elektronske naprave in spletne storitve po navedbah obtožnice pomembno vlogo pri domnevni storitvi kaznivih dejanj.

Za očitana kazniva dejanja so predvidene zaporne kazni od enega do desetih let, odvisno od pravne opredelitve in okoliščin posameznega dejanja. Ob tem je treba poudariti, da obtožnica še ni pravnomočna sodba. Za 24-letnika velja domneva nedolžnosti, dokler mu krivda ni dokazana v sodnem postopku, poroča Dnevnik.hr.

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