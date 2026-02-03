  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CHALLENGER

Srhljivi trenutki pred tragedijo: zadnji besedi, ki ju je izrekel pilot, preden je umrla celotna posadka

Zdelo se je, kot da je to zgolj še en običajen vzlet. A kmalu se je zgodilo nekaj, kar ni bilo predvideno.
FOTO: Bruce Weaver Ap

FOTO: Bruce Weaver Ap

FOTO: Ap

FOTO: Ap

FOTO: Nasa

FOTO: Nasa

FOTO: Bruce Weaver Ap
FOTO: Ap
FOTO: Nasa
S. N.
 3. 2. 2026 | 15:20
 3. 2. 2026 | 15:20
3:05
A+A-

28. januarja 1986 je svet pretresla katastrofa vesoljskega plovila Space Shuttle Challenger, v kateri so življenje izgubili vsi člani posadke. Plovilo je razpadlo zgolj 73 sekund po vzletu. Tisti dan so milijoni ljudi po vsem svetu z napetostjo spremljali vzlet. Sprva je šlo vse po načrtih. Challenger je vzletel v nebo, poveljnik Francis Scobee pa je mirno odgovarjal na usmeritve iz centra za misije z besedo »pospeši«. Zdelo se je, kot da je to zgolj še en običajen vzlet. A kmalu se je zgodilo nekaj, kar ni bilo predvideno.

Le tri sekunde po tem, ko je Challenger poletel, so zabeležili zadnje sporočilo iz kabine. Pilot Michael Smith je izrekel zgolj dve besedi – »o, joj«. Ti sta razkrili, da je nekaj šlo močno narobe. Le nekaj trenutkov zatem je shuttle zajel ogenj, nakar se je razletel v zraku, kar je ubilo vseh sedem članov posadke.

FOTO: Nasa
FOTO: Nasa

Od spodaj je bila nesreča videti kot ogromen izbruh: ognjena krogla, ki je plovilo v trenutku popolnoma uničila. Dolga leta so ljudje verjeli, da so astronavti umrli takoj. Vendar so kasneje vzniknile nove, skrb vzbujajoče ugotovitve, ki so razkrile grozljivo resnico. Challenger ni eksplodiral na običajen način. Napaka na pomožni raketi, ki bi morala preprečiti uhajanje goriva, je povzročila, da so vroči plini uhajali, kar je poškodovalo zunanji rezervoar za gorivo. Ko se je shuttle vzpenjal, je prišlo do kolapsa konstrukcije, kar je ustvarilo ogromno ognjeno kroglo, ki je plovilo raztrgala na kose. A kabina posadke ni takoj razpadla. Po mnenju strokovnjakov se je večinoma ločila kot celota in nadaljevala vzpon še približno 25 sekund, preden je začela dolg padec proti Atlantskemu oceanu.

Niso umrli takoj

Preiskovalci so kasneje ugotovili, da so nekateri astronavti aktivirali osebne naprave za dihanje, kar je postopek, ki ga je bilo mogoče izvesti le ročno. Ta ugotovitev je rodila grozljivo novo teorijo: da so nekateri člani posadke vendarle preživeli začetni razpad in se zavedali, da padajo proti Zemlji. NASA je trdila, da bi lahko hitra izguba tlaka v kabini povzročila izgubo zavesti nesrečne posadke, vendar fizični dokazi v kabini niso popolnoma podprli te teorije, kar pomeni, da zadnji trenutki pred smrtjo niso popolnoma jasni.

FOTO: Ap
FOTO: Ap

Kljub temu je bilo trčenje z gladino oceana usodno. Kabina posadke se je z neverjetno hitrostjo zaletela v vodo, kar je izičilo vse špekulacije o morebitnem preživetju. Ostanke astronavtov so kasneje pobrali z morskega dna, vendar podrobnosti njihovih zadnjih trenutkov še danes ostajajo skrivnost.

Več iz teme

challengerNasanesrečasmrtastronavtvesoljetragedijaShuttlevesoljsko plovilo
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
PEVKA

Nostalgična Ines Erbus (Suzy)

Lepi spomini na pevske začetke.
3. 2. 2026 | 17:00
16:57
Lifestyle  |  Stil
SNEŽNI LEOPARD

Ta žival lahko skoči kar do 15 metrov visoko

Tako je ljubek, da bi ga kar pobožali, a snežnemu leopardu se je bolje ogniti.
3. 2. 2026 | 16:57
16:52
Novice  |  Slovenija
ZADEVA KARIGADOR

Vojna KPK-Golob: »KPK mi je skrivala ključni dokument«, KPK mu odgovarja, da zavaja

KPK premierja obtožuje grobega napada na komisijo.
3. 2. 2026 | 16:52
16:41
Bulvar  |  Zanimivosti
INCEST, KI JE PRETRESEL JAVNOST

Bolno do konca! Sin zapustil ženo zaradi lastne matere po priznanju o »neverjetnem seksu« z njo

Ko je zgodba prišla v javnost, je sprožila gnus, zlasti zaradi dejstva, da je sporazumni incest med odraslimi osebami kaznivo dejanje po zakonih Michigana.
3. 2. 2026 | 16:41
16:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
VODIKOV SULFIT

Kaj se dogaja v Luki Koper? Sedem delavcev naj bi se zastrupilo, a to ni bil edini izredni dogodek

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu.
3. 2. 2026 | 16:21
16:06
Bulvar  |  Domači trači
PO NAKLJUČJU

Družina predsednika vlade se veča, Tina Gaber Golob ga je Sloveniji pokazala (VIDEO)

Nekaj posebnega se je zgodilo.
3. 2. 2026 | 16:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki