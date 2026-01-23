  • Delo d.o.o.
SRHLJIV GLASOVNI ZAPIS

Srhljivo zadnje sporočilo pred eno največjih tragedij v rokoborbi

Grozljivi umori so šokirali svet in trajno spremenili profesionalno rokoborbo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
A. G.
 23. 1. 2026 | 15:36
 23. 1. 2026 | 15:47
2:53
A+A-

V dneh pred odkritjem grozljivih umorov je Chris Benoit svojim bližnjim pošiljal vse bolj skrb vzbujajoča sporočila, a eno zadnje sporočilo je bilo še posebej srhljivo. Srhljivo zadnje sporočilo, ki ga je poslal WWE-zvezdnik Chris Benoit, je prišlo na dan skoraj dve desetletji po eni najtemnejših tragedij v svetu rokoborbe. Junija 2007 je Benoit, takrat ena največjih zvezd WWE, ubil svojo ženo Nancy in njunega sedemletnega sina Daniela, nato pa si v svojem domu v Fayettevillu v Georgii vzel življenje.

Grozljivi umori so šokirali svet in trajno spremenili profesionalno rokoborbo. V dneh pred odkritjem umorov je Benoit pošiljal vrsto vedno bolj skrb vzbujajočih sporočil svojemu bližnjemu prijatelju in kolegu rokoborcu Chavu Guererri. A eno sporočilo, poslano drugemu prijatelju, je bilo še posebej šokantno. Policija je razkrila, da je Benoit pustil srhljiv glasovni zapis, v katerem je prijatelju povedal, da so njegovi psi zunaj na dvorišču in da je zadnja vrata pustil odprta – sporočilo, ki ga danes mnogi vidijo kot mračen znak, da je v njegovem domu nekaj hudo narobe.

Obesil se je s športno opremo v kleti

Ko Benoit ni prišel na WWE-dogodek, kjer je bil napovedan kot tekmovalec, je zaskrbljenost za njegovo in družinsko varnost rasla. Nazadnje so policisti opravili pregled njegovega doma 25. junija 2007, kjer so v grozi odkrili trupla Benoita, njegove žene Nancy in njunega mladega sina. Po mnenju preiskovalcev so se umori zgodili v treh dneh. Nancy je bila najprej zadušena, Daniel pa je bil kasneje uspavan in zadušen. Benoit se je nato obesil s športno opremo v kleti.

V času smrti je imel Benoit 40 let in velja za enega tehnično najbolj nadarjenih rokoborcev svoje generacije. Samo tri leta prej je stal v ringu na WrestleManii 20 in praznoval naslov svetovnega prvaka skupaj z ženo in sinom. Obdukcija je razkrila, da so Benoitovi možgani kazali hude poškodbe, značilne za napredovalo kronično travmatsko encefalopatijo (CTE), degenerativno stanje, povezano s ponavljajočimi se poškodbami glave. Zdravniki so njegove možgane opisali kot podobne možganom osebe z napredovalim Alzheimerjem.

Čeprav je WWE takoj po njegovi smrti predvajal kontroverzno spominsko oddajo, je podjetje, ko je resnica postala jasna, hitro odstranilo Benoita iz svoje zgodovine. Njegovo ime se skoraj nikoli ne omenja na WWE-programih, je popolnoma izključeno iz Hall of Fame, njegovo zapuščino pa trajno in povsem prekrivajo njegova strašna dejanja, poroča Mirror.

