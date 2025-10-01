Štajercu Mitji zablokirali premoženje v Sloveniji

GROZI MU ZAPOR

Naši organi zaprosili Tanzanijo za izročitev Mitje Pavlina. Kovintrade naj bi nategnil za skoraj 4 milijone evrov.

Čeprav so Štajerca Mitjo Pavlina avgusta aretirali na Zanzibarju, še vedno ni znano, ali ga bodo tanzanijski organi predali celjskemu okrožnemu sodišču, ki je za njim razpisalo mednarodno tiralico. Na tej sodniji so svojo nalogo opravili: »Sodišče je vso potrebno dokumentacijo glede izročitve že pred časom posredovalo ministrstvu za pravosodje (potem ko je izvenobravnavni senat tukajšnjega sodišča zoper obdolženega Pavlina odredil pripor zaradi begosumnosti). Potem ko je bilo sporočeno, da je bil obdolženi Mitja Pavlin prijet na Zanzibarju, je ministrstvo ponovno zaprosilo za dokumentacijo, ...