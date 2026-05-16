Starša obtožena, da sta ubila 11-letnega sina in njegovo smrt prikazala kot samomor

V ameriški zvezni državi Utah sta bila starša aretirana zaradi suma dolgotrajnega nasilja nad otroki ter vpletenosti v smrt 11-letnega sina Moronija Merrella, ki naj bi jo po ugotovitvah preiskovalcev poskušala prikazati kot samomor.

Po podatkih policije je oče Brigham Young Merrell 21. septembra poklical številko za nujno pomoč in sporočil, da je sina našel obešenega s kablom. Ob tem je trdil, da izvaja oživljanje, vendar so policisti ob prihodu ugotovili, da deček ne kaže znakov življenja, oče pa naj ne bi izvajal postopkov oživljanja. Med posredovanjem reševalcev je oče zapustil prostor in se preoblekel, kar preiskovalci obravnavajo kot poskus odstranjevanja morebitnih sledi. Dečka so prepeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega.

Moroni Merrell. FOTO: Facebook

Otroci za kazen spali v pasji kletki

Preiskava je kmalu pokazala več neskladij. Po navedbah pristojnih organov poškodbe na telesu niso ustrezale scenariju obešanja. Oče naj bi glede tega podajal različne in med seboj neskladne razlage. Nadzorni posnetki iz hiše naj bi po navedbah preiskovalcev pokazali, da je oče negibnega dečka prenašal po prostoru v času, ko so reševalci že trkali na vrata. Razloga za takšno ravnanje ni prepričljivo pojasnil.

V okviru preiskave so zaslišali tudi druge otroke v družini. Po navedbah iz sodnih dokumentov naj bi eden izmed njih povedal, da je bil prisoten ob trenutku, ko je deček izgubil življenje. Preiskovalci so ugotovili tudi znake dolgotrajnega nasilja v družini. Po njihovih navedbah naj bi starša otroke več let kaznovala z udarci z različnimi predmeti, pri čemer naj bi skušala prikriti vidne poškodbe. Otroci naj bi bili kaznovani tudi z omejevanjem hrane, v nekaterih primerih pa naj bi morali za kazen spati zunaj v pasji kletki.

Dan po smrti dečka je bila na spletu objavljena kampanja za zbiranje sredstev za pogreb, v kateri je bila njegova smrt opisana kot nepričakovana. Zbranih je bilo več tisoč dolarjev, kampanja pa je bila kasneje odstranjena. Po razkritju primera so socialne službe preostale otroke odvzele staršema in jih namestile v varstvo. Brigham Young Merrell in Melinda Merrell sta bila 6. maja pridržana zaradi suma umora in fizičnega nasilja. Kazenski postopek proti njima še poteka, datum naslednjega sodnega naroka pa za zdaj še ni določen.