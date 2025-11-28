Starši v paniki: vzgojiteljica v priporu, preiskovalci preverjajo domnevno sporne fotografije

Starši so z grozo sprejeli informacijo, da so v enem od vrtcev na vzhodu Hrvaške aretirali vzgojiteljico, osumljeno širjenja posnetkov otroške pornografije. Ko se je novica razširila, so novinarji preverili informacije pri pristojnih ustanovah, a šele mestno poglavarstvo – ustanovitelj vrtca – je uradno potrdilo, da je bila vzgojiteljica v začetku meseca res aretirana. Sum, ki se preiskuje, je izjemno hud.

Vzgojiteljica mlajše starosti je osumljena kaznivega dejanja seznanjanja otrok s pornografijo in je od 4. novembra v preiskovalnem priporu. Neuradno naj bi policija pri njej našla fotografije otrok, starih od 12 do 14 let, posnete v neprimernih pozah, ki naj bi jih pošiljala drugim osebam in objavljala na spletnih straneh z nedovoljenimi vsebinami. Domnevno naj bi vzgojiteljica v vrtcu delala že več let.

Ker so informacije o preiskavi zaupne zaradi zaščite domnevnih mladoletnih žrtev, za zdaj ni znano, ali je osumljenka objavljala tudi fotografije otrok, ki so bili v njeni skupini v vrtcu.

Odrejen enomesečni pripor

V izjavi ustanovitelja vrtca piše: »Vzgojiteljica 4. novembra 2025 ni prišla na delo in o tem ni obvestila vodstva. Administracija je v sistemu e-Zdravstveno ugotovila, da je odprla bolniški stalež. Dne 26. novembra 2025 je vrtec od sodišča prejel obvestilo, da je zanjo odrejen enomesečni pripor zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja po 165. členu Kazenskega zakonika. Po prejemu obvestila smo kontaktirali starše otrok iz skupine in sklicali sestanek, na katerem smo jim predstavili informacije v okviru zakonskih omejitev. Staršem smo omogočili neposredno komunikacijo z upravo vrtca in strokovnimi službami ter jim nudimo stalno podporo.«

Ustanovitelj vrtca poudarja, da ob zaposlovanju dosledno izvaja vse zakonsko predpisane varnostne preverbe, vključno z dokazili o nekaznovanosti, potrdili socialnih služb in posebnimi potrdili Ministrstva za pravosodje. Hrvaška policija primera ne komentira. Navajajo, da zaradi zaščite otrok in načela tajnosti postopka ne smejo razkrivati informacij. Nekaterim staršem je uspelo izvedeti za primer šele iz medijskih poročil. »Nezaslišano je, da starši izvemo zadnji. Ne vemo, ali so med fotografijami morda tudi naši otroci. Gre za mlado osebo, ki je delala v vrtcu. Zelo nas je strah,« je povedala ena od mater, poroča 24sata.hr.