Stepla sta se zaradi parkirnega mesta, eden huje poškodovan

V petek zvečer je bil v zagrebški četrti Trešnjevka po prepiru in fizičnem obračunu zaradi parkirnega mesta huje poškodovan moški. Incident se je zgodil okoli 18.50 v garaži na Ulici braće Domany, je sporočila policija, povzema Index.hr.

Napadalca pridržali

Po doslej zbranih informacijah je besedni spor med 50- in 58-letnim moškim prerasel v fizični obračun. Mlajši moški je 58-letnika s pestjo udaril v glavo. Poškodovanemu so zdravniško pomoč nudili v Kliničnem bolnišničnem centru v Zagrebu, kjer so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškodbe.

Policisti so osumljenega 50-letnika prijeli in ga odpeljali v policijske prostore. Kriminalistična preiskava še poteka.