Število žrtev požara v baru La Constellation naraslo

Število smrtnih žrtev požara, ki je v baru La Constellation v švicarskem smučarskem središču Crans Montana izbruhnil med novoletno zabavo, je naraslo na 41. Za posledicami poškodb je namreč v bolnišnici ob koncu tedna umrl 18-letnik. Kot so sporočili s tožilstva v kantonu Valais, je bil mladenič švicarski državljan.

Požar je izbruhnil v zgodnjih urah na novoletni dan, ko je bil objekt poln obiskovalcev. Med 41 smrtnimi žrtvami so bili številni mladoletniki in 18 tujcev, več kot sto ljudi je bilo poškodovanih. Dve smrtni žrtvi sta bili stari komaj 14 let.

Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca, zaradi katerih se je na stropu vnela izolacijska pena.

Takoj po dogodku so se na spletu pojavili posnetki in izjave očividcev, da je bila lastnica bara Jessica Moretti opažena, kako je z blagajno z denarjem še pravočasno zbežala iz prostorov, medtem ko so se mladi obiskovalci ujeli na prenatrpanem stopnišču, ki je vodilo iz kletnih prostorov. Pri tem jih ni nihče opozoril na ogenj, ugasnil glasbe ali jih poskušal napotiti iz prostorov, prav tako v prostorih ni bilo gasilnih aparatov, zasilni izhod pa je bil zaklenjen.