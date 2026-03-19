Štirinajstletna deklica je fantu poslala tri intimne fotografije: »Bilo me je strah, da bo grožnje uresničil«

Primer danes 24-letne Nellie razkriva, kako hitro lahko navidezno zasebna komunikacija med mladimi preraste v resno obliko spletnega nasilja z dolgotrajnimi posledicami. Pri komaj 14 letih je v okviru partnerskega odnosa prek družbenega omrežja Snapchat poslala tri gole fotografije, pri čemer se ji to ni zdelo nič neobičajnega, saj je bilo tovrstno vedenje v njenem socialnem okolju med vrstniki v veliki meri normalizirano.

Pri tem je zaupala tehničnim značilnostim platforme, ki uporabnike obvešča o zajemu zaslonskih posnetkov. Vendar se je izkazalo, da takšna zaščita ni zadostna, saj je prejemnik fotografije shranil z uporabo zunanje aplikacije. Težave so se začele več mesecev kasneje, po razhodu in selitvi v drug kraj. Nekega jutra je prejela sporočilo nekdanjega sošolca, ki jo je opozoril, da se njene intimne fotografije širijo med vrstniki. V zelo kratkem času so se takšna sporočila začela pojavljati vsakodnevno, kar je povzročilo izrazito psihološko stisko, občutke sramu ter izgubo nadzora nad lastno podobo in zasebnostjo.

Sledilo je spletno izsiljevanje

Dogajanje se je kmalu dodatno zaostrilo, ko je z njo stopil v stik neznan posameznik, ki ji je grozil z nadaljnjim širjenjem fotografij, v primeru, da mu ne pošlje novih. Takšna oblika izsiljevanja, ki je v digitalnem okolju vse pogostejša, je pri žrtvi povzročila občutke strahu, negotovosti in popolne nemoči. Ker o dogodkih ni želela obvestiti staršev ali šole, se je obrnila na specializirano telefonsko linijo za pomoč mladim, kjer so ji svetovali. Na podlagi njihovega priporočila je primer prijavila pristojnim organom. Policijska preiskava je trajala dve leti, v tem času pa je bila primorana predati svojo elektronsko napravo kot dokazno gradivo, hkrati pa je skušala nadaljevati šolanje. Kljub dolgotrajnemu postopku na koncu zaradi pomanjkanja dokazov ni prišlo do kazenskega pregona.

Primer se umešča v širši kontekst naraščajočega števila kaznivih dejanj, povezanih s posnetki spolnih zlorab otrok. Podatki britanske organizacije NSPCC kažejo, da policija prejme približno 100 prijav tovrstnih kaznivih dejanj dnevno, pri čemer strokovnjaki opozarjajo, da dejansko število primerov najverjetneje bistveno presega uradne statistike, saj številne žrtve zaradi sramu ali strahu primerov ne prijavijo. Posebno zaskrbljujoče je dejstvo, da velik delež teh primerov nastane na družbenih omrežjih, ki omogočajo hitro izmenjavo vsebin in ustvarjajo občutek začasnosti oziroma izginjanja sporočil. Takšne funkcionalnosti lahko prispevajo k zmanjšani previdnosti uporabnikov, zlasti mladih, ki pogosto ne razumejo v celoti dolgoročnih posledic svojih dejanj v digitalnem okolju.

Strokovnjaki zato pozivajo k uvedbi učinkovitejših sistemskih rešitev, ki bi preprečile nastanek in širjenje spornih vsebin že na ravni naprav in platform. Ob tem poudarjajo tudi pomen izobraževanja in ozaveščanja mladih o tveganjih, povezanih z deljenjem intimnih vsebin, ter nujnost pravočasnega ukrepanja v primerih zlorab. Nellie se je po zaključku postopka odločila, da bo svojo zgodbo delila z javnostjo, saj želi prispevati k večji ozaveščenosti in spodbuditi druge žrtve, da poiščejo pomoč. Njena izkušnja opozarja, da spletno nasilje ni omejeno zgolj na digitalni prostor, temveč ima lahko resne in dolgotrajne posledice za posameznikovo duševno zdravje, socialne odnose in občutek varnosti.

Kam po pomoč? Če nekdo grozi z objavo intimnih fotografij ali videoposnetkov, je pomembno ukrepati hitro. Strokovnjaki svetujejo, da storilcu ne pošiljate novih fotografij in ne plačujete denarja, saj to izsiljevanje običajno le še stopnjuje. Shranjeni naj bodo vsi dokazi – sporočila, uporabniška imena, posnetki zaslona ali povezave do profilov. Nato je priporočljivo storilca blokirati in primer prijaviti policiji ali nacionalnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, kjer pomagajo pri obravnavi takšnih incidentov. V primerih, ko gre za mladoletne osebe ali posnetke spolnih zlorab otrok, je mogoče anonimno prijavo oddati tudi na prijavni točki Spletno oko. Če obstaja nevarnost, da bi se fotografije razširile na družbenih omrežjih, lahko posameznik uporabi tudi orodja, kot je Take It Down, ki platformam omogočajo zaznavanje in preprečevanje objave spornih posnetkov.

