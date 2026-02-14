Štirje pešci prečkali avtocesto A3, vanje trčila avtomobila: dva mrtva na kraju

Po informacijah policije so trije za zdaj neidentificirani moški in ena ženska peš prečkali vozišče avtoceste, ko sta vanje z visoko hitrostjo trčila dva avtomobila. Dva moška sta bila mrtva takoj na kraju nesreče, en moški in ženska pa sta bila s hudimi telesnimi poškodbami prepeljana v bolnišnico Nova Gradiška, kjer se še borita za življenje. V nesreči je bil lažje poškodovan tudi sopotnik iz enega od avtomobilov.

Na umrlih bo opravljena obdukcija, zakaj so se odločili stopiti na tako nevarno prometno cesto, zaenkrat še ni znano. Prav tako še ni znano, ali je šlo za domačine, ali morda tujce. Avtocesta je bila na odseku zaprta do 1.45 ponoči, sedaj pa je že normalno prevozna.