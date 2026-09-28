Štirje Slovenci sredi noči povzročili razburjenje v hotelu v Banjaluki

V Banjaluki je bilo v nedeljo precej burno. Policisti so med drugim pridržali štiri državljane Slovenije, ki so se med seboj stepli v enem od tamkajšnjih hotelov. Po navedbah Policijske uprave Banjaluka so štiri slovenske državljane z začetnicami Ž. J., A. A., A. D. in B. L. pridržali zaradi kršitve javnega reda in miru s pretepom. Policijo so okoli 0.10 obvestili, da se v enem od hotelov v Banjaluki med seboj pretepajo štiri osebe.

Policisti so vse štiri tudi preizkusili z alkotestom. Pri Ž. J. so izmerili 1,81 promila alkohola, pri A. A. 1,47 promila, pri A. D. 0,74 promila, pri B. L. pa 1,14 promila.

Vsem so izdali plačilne oziroma prekrškovne naloge, o dogodku pa so obvestili tudi Službo za zadeve s tujci, terenski center Banjaluka.