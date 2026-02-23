Stranke omamljala, da jih je lahko okradla

Štiri je pokončala s fentanilom, peti je ušel smrti. Rebecci Auborn je sodišče v Ohiu prisodilo štiri zaporedne dosmrtne kazni, po 60 letih pa bo lahko zaprosila za pogojno izpustitev. Nekdanja prostitutka je danes stara 35 let, dejanja je priznala, a je vseskozi vztrajala, da žrtev ni nameravala ubiti. Le toliko omamiti, da jih je lahko okradla, jo je zagovarjal odvetnik Mark Hunt in kot olajševalne okoliščine navajal spolne zlorabe in nasilje, ki da jih je trpela že od mladosti. Moški, ki jih je pokončala, so bili 64-letni Wayne Akin, 54-letni Robert Snoke, 30-letni Joseph Crumpler in 42-letni Guy Renda ml. Državni tožilec​ Dave Yost je Auburnovo obravnaval kot serijsko morilko, ki je svoje žrtve izbirala v letih 2022 in 2023 v Columbusu, kjer se je preživljala s prostitucijo.

Svojcem žrtev se je opravičila, zoper kazen se ne bo pritožila.

Zanimivo, policija smrti prvih treh moških, to so bili Renda ml., Crumpler in Snoke, sprva sploh ni obravnavala kot sumljivih, vse dokler ni smrti zaradi prevelikega odmerka mamil za las ušel še en moški, kmalu zatem pa je umrl Akin. Tudi zadnja primera bi pometli pod preprogo, če jih ne bi k preiskavi priganjala hči žrtve Christyn Akin-Crockett. Po očetovi smrti je namreč slišala govorice, da neka ženska, ki ponuja spolne storitve, svoje stranke omamlja, da jih potem lahko okrade, preiskava pa jih je pripeljala prav do Aubornove. Ta je žrtvam ponudila heroin, ki mu je dodala še fentanil in tako nevarno okrepila učinek že tako smrtonosne droge. Kot je vztrajala obtoženka, je bil njen cilj moške le globoko uspavati, da jim je lahko vzela bančne kartice, gotovino in nakit ter se odpeljala daleč stran z njihovimi vozili, ki jih je potem preprosto zapustila. Da so njene žrtve v motelu, kjer je z njimi prej občevala, v resnici obležale mrtve, sploh naj ne bi vedela. Za svoja dejanja se je svojcem žrtev opravičila, zoper kazen pa se ne bo pritožila.