V Indoneziji se je zgodila huda tragedija. Ognjeni zublji so zajeli tovarno sladkarij, v kateri je bilo v času izbruha požara okoli 60 ljudi. Najmanj trije so umrli, 36 jih še pogrešajo, štirje pa so poškodovani. Gasilci so se spopadli z obsežnim požarom, ki je uničil velik del objekta, medtem ko reševalci iščejo morebitne ujete delavce.

Huda nesreča se je zgodila včeraj v tovarni sladkarij podjetja Fonusa Agung Mulia v okrožju Serang, približno 50 kilometrov zahodno od indonezijske prestolnice Džakarta. Gasilci so obvestilo o požaru prejeli ob 16.30 po lokalnem času, toda ko so prispeli na kraj dogodka, so ognjeni zublji že zajeli tovarno.

FOTO: Stringer Reuters

FOTO: Stringer Reuters

FOTO: Handout Afp

FOTO: Mohammad Hashemi Rafsanjani Afp

»Zato nismo mogli ugotoviti, ali je varnostni sistem podjetja deloval pravilno ali ne,« je za Kompas TV pojasnil predstavnik gasilcev Tubagus Machfudz.

Streha se je zrušila, reševalci iščejo pogrešane

Posnetki s prizorišča razkrivajo razsežnosti uničenja. Velik del tovarne je poškodovan, ponekod se je zrušila streha, iz uničenega objekta pa se še vedno dviga dim. Gasilci so se tudi v nedeljo zjutraj spopadali s posameznimi žarišči požara, kar je dodatno oteževalo iskanje pogrešanih. Po podatkih reševalnih služb je umrlo najmanj troje ljudi, 36 jih še pogrešajo, štirje poškodovani pa so potrebovali zdravniško pomoč. Petnajstim ljudem je uspelo preživeti požar. Reševalci preiskujejo poškodovane dele stavbe, saj obstaja bojazen, da so nekateri delavci ostali ujeti pod ruševinami. Sorodniki pogrešanih so se medtem zbrali pred tovarno in čakali na informacije o svojih najbližjih.

V tovarni je bilo okoli 60 ljudi

Guverner indonezijske pokrajine Banten Andra Soni je ponoči novinarjem povedal, da je bilo ob izbruhu požara v tovarni približno 60 ljudi. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Pristojni preiskujejo okoliščine tragedije in ugotavljajo, kako se je ogenj razširil po objektu. Podjetje Fonusa Agung Mulia se na poslovnem omrežju LinkedIn predstavlja kot del skupine Unifama, enega večjih indonezijskih podjetij na področju hrane in pijače.

To ni prva takšna tragedija

Indonezija je bila v zadnjih letih prizorišče več smrtonosnih požarov. Decembra 2025 je v požaru sedemnadstropne stavbe v Džakarti umrlo najmanj 22 ljudi. Po takratnih navedbah naj bi ogenj povzročila eksplozija baterije brezpilotnega letalnika. Leta 2023 je v eksploziji v rafineriji niklja na vzhodu države umrlo 13 ljudi.