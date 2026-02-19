Strašen prizor na smučišču: otrok padel z žičnice, z njim je hudo (VIDEO)

Z bosanskega smučišča Jahorina prihajajo pretresljive novice. Otrok je padel z žičnice in se pri tem huje poškodoval. Posnetek dogodka se je hitro razširil po družbenih omrežjih in sprožil številne odzive. Na videu je videti, kako otrok visi z žičnice in se drži le z eno roko. Pod napravo, ki je obstala več metrov nad tlemi, se je zbralo več ljudi. V napetih trenutkih so stali spodaj in čakali, da bi ga ujeli. Nato je otrok padel na tla.

Zbrani so mu takoj priskočili na pomoč in ga odnesli do pristojnih služb. Iz tamkajšnje Gorske reševalne službe so za medije potrdili, da je prišlo do nesreče, v kateri je otrok padel z višine. Utrpel je poškodbe noge, prepeljali so ga v bolnišnico, kjer bo ostal na zdravljenju, poroča portal Klix.ba.