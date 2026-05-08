Strašen zločin! Mama (21) ubila novorojenčka na stranišču urgence

Srhljiv dogodek je pretresel javnost v Uroševcu na Kosovu. Po navedbah lokalnih medijev je v torek zvečer 21-letnica rodila v stranišču oddelka za nujno medicinsko pomoč, nato pa zadavila novorojenčka.

Sodišče v Uroševcu je sporočilo, da je bil zoper mater uveden postopek zaradi kaznivega dejanja »uboja novorojenčka med porodom«.

Na podlagi odredbe tožilca je bilo truplo novorojenčka poslano na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino v Prištini. Policija je ob tem potrdila, da je osumljenka zadržana na nadaljnjem zdravljenju v zdravstveni ustanovi.

Ni povedala, da je noseča

Po navedbah virov se je 21-letna ženska oglasila na urgentnem oddelku zaradi bolečin v trebuhu, vendar ni povedala, da je noseča. Namesto tega je dejala, da je imela menstruacijo pred tednom dni in da za nosečnost ne ve. Rodila je na stranišču, zdravstveno osebje pa je, potem ko je večkrat zaslišalo šumenje vode v straniščni školjki, vstopilo in našlo mrtvega dojenčka.

Primer je še vedno v fazi intenzivne preiskave, tožilstvo in policija pa nadaljujeta z zbiranjem dokazov.