Specialec mrtev, drugemu morali amputirati nogo! Vse se je začelo s sumljivim nahrbtnikom (VIDEO)

Španijo je pretresla tragedija, v kateri je življenje izgubil pripadnik policijske specialne enote, njegov kolega pa je utrpel tako hude poškodbe, da so mu morali amputirati nogo. V mestu Oviedo na severu Španije je zjutraj namreč prišlo do smrtonosne eksplozije, ki je terjala življenje policista. Drugi policist je bil hudo poškodovan, poroča Reuters in španski mediji. Po prvih informacijah so policisti specialne enote s službenimi psi prišli pregledat sumljiv nahrbtnik. Med posredovanjem je eksplodirala naprava.

Posredovali zaradi spora med družinama

Po poročanju španskih medijev so policisti sumljivi nahrbtnik odkrili med posredovanjem zaradi drugega incidenta. Kot navaja Reuters, je policija sprva posredovala zaradi spopada med dvema družinama, med katerim je bila s strelnim orožjem ranjena mlada ženska. Med nadaljnjim posredovanjem so policisti naleteli na sumljiv nahrbtnik. Ko so ga začeli pregledovati, je odjeknila eksplozija s tragičnimi posledicami.

Policistu morali amputirati nogo

Eksplozija je bila usodna za policista, ki ga je španska policija identificirala kot Juana Joséja. Njegov kolega, pripadnik enote za deaktiviranje eksplozivnih naprav, je utrpel izjemno hude poškodbe. Po poročanju španskih medijev so mu morali amputirati nogo.

Španska policija se je od pokojnega kolega poslovila tudi z objavo na družbenem omrežju X: »Naše misli in srca so z njegovo družino, prijatelji, sodelavci in vsemi njegovimi najbližjimi,« so zapisali v sporočilu.

Policisti iščejo osumljenca

Španska policija je po tragediji sprožila iskanje moškega, ki ga sumijo, da je streljal na mlado žensko in na kraju dogodka pustil nahrbtnik z eksplozivno napravo. Po besedah policijskega predstavnika Pedra Aguada so policisti sumljivi predmet zaradi varnosti stanovalcev odnesli iz stavbe. Ko so ga pregledovali, je eksplodiral. Ranjena ženska je po poročanju španskih medijev stara 17 let. Odpeljali so jo v bolnišnico, njeno življenje pa ni ogroženo. Hudo poškodovani policist je medtem ostal v kritičnem stanju.