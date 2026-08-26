Strašna nesreča: trčila avtomobil in motorno kolo, ena oseba umrla

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Hrvaški mediji poročajo o hudi prometni nesreči, ki se je popoldne zgodila v Veliki Gorici. Nesreča se je zgodila okoli 14.55 na križišču državne ceste D30 in Velikogoričke ceste, trčila pa sta osebni avtomobil in motorno kolo.
Iz zagrebške policije so potrdili, da je v nesreči ena oseba izgubila življenje.
Na kraju nesreče trenutno poteka policijski ogled, po katerem bodo znane podrobnejše okoliščine tragedije.
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