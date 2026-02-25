Strašna tragedija! Oče zaspal z dojenčico, ko se je prebudil, je bila modra in ni dihala ...

Desetmesečna deklica je umrla zaradi posledic dušenja, potem ko jo je oče po nesreči zmečkal, medtem ko sta skupaj spala v postelji v njunem domu v Italiji.

Ko se je prebudil, je bila modra in ni dihala ...

Po očetovih besedah sta s hčerko v soboto zvečer skupaj zaspala. Med spanjem se je moški nehote obrnil in s svojim telesom pritisnil na otroka ter mu prekinil dotok zraka. Ko se je prebudil, je oče našel hčerko modro in brez sape ter takoj poklical reševalce, poroča italijanski L'Unione Sarda.

Zdravniki so deklico dolgo oživljali, nato so jo v zelo težkem stanju najprej prepeljali v bolnišnico De Lellis v Rietiju, nato pa s helikopterjem v rimsko polikliniko Gemelli, kjer je umrla.

Dolgotrajen srčni zastoj je povzročil nepopravljivo poškodbo možganov, kar je imelo za posledico smrt, so še navedli italijanski mediji.