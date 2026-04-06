Strašna tragedija! Padlo drevo ubilo tri ljudi, med njimi 10-mesečno dojenčico

O grozljivem dogodku poročajo iz Nemčije. Včeraj je zaradi močnega vetra podrto drevo ubilo tri ljudi, med njimi 10-mesečno deklico, medtem ko je potekalo iskanje velikonočnih jajc, je sporočila policija.

Okoli 50 ljudi iz stanovanjskega doma za mlade matere, nosečnice in otroke se je okoli 11. ure dopoldne udeležilo prireditve v gozdnatem območju blizu kraja Satrupholm, ko je približno 30 metrov visoko drevo padlo na skupino, je policija zapisala v izjavi.

Štirje ljudje so obtičali pod drevesom

Enaindvajsetletno žensko in 16-letno dekle so na kraju oskrbeli reševalci, vendar sta umrli na kraju dogodka, medtem ko je njena 10-mesečna hči kasneje umrla v bolnišnici. Osemnajstletna ženska pa je utrpela hude poškodbe in je bila s helikopterjem prepeljana v bolnišnico.

Dom, kjer se je zgodila nesreča, sicer nudi podporo nosečnicam ter mladim materam, ki potrebujejo pomoč, je zapisano na njegovi spletni strani. Na kraj dogodka so napotili strokovnjake za psihološko podporo žalujočim.

Nesreča jih je »globoko pretresla«

Na fotografijah s prizorišča, ki jih je objavil Bild, je videti več velikonočnih jajc, raztresenih po tleh, ter dve žrtvi, pokriti z belimi rjuhami.

Vladni predstavniki iz zvezne dežele Schleswig-Holstein, kjer je omenjeni dom, so dejali, da jih je nesreča »globoko pretresla«.