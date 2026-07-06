Strašna tragedija pri južnih sosedih: otrok padel v bazen pred domačo hišo in umrl

Majhen otrok je umrl v nedeljo zvečer, potem ko je padel v bazen pred družinsko hišo na območju Imotskega. Kljub hitremu posredovanju nujne medicinske pomoči otroka ni bilo mogoče rešiti, navaja tportal.hr

Policija je sporočila, da se je tragedija zgodila okoli 20.30.

Na kraj dogodka je bil takoj napotena ekipa nujne medicinske pomoči, vendar so zdravniki lahko le ugotovili smrt otroka. O dogodku je bilo obveščeno državno tožilstvo v Splitu.