STRAŠNO

Strašna tragedija! V berlinskem vrtcu umrl 5-letni otrok

Otroka naj bi ubila vrata, ki so se snela s tečajev in padla nanj.
V enem od berlinskih vrtcev se je v ponedeljek dopoldne zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil petletni otrok. FOTO: Zaslonski Posnetek, Google Maps
V enem od berlinskih vrtcev se je v ponedeljek dopoldne zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil petletni otrok. FOTO: Zaslonski Posnetek, Google Maps
N. Č.
 20. 1. 2026 | 07:56
 20. 1. 2026 | 07:56
V vrtcu v berlinski četrti Treptow-Köpenick v Nemčiji se je v ponedeljek zgodila huda nesreča, v kateri je umrl petletni otrok. Tragični dogodek se je zgodil okoli 10. ure, piše heute.at, sklicujoč se na nemške medije. Na kraj nesreče so napotili gasilce, policijo in reševalne službe, aktivirali pa so tudi reševalni helikopter. Zdravniki nujne medicinske pomoči so takoj začeli z ukrepi oživljanja, vendar otroku niso mogli več pomagati.

Po pisanju časnika Bild so otroka usmrtila vrata, ki naj bi se iztrgala s tečajev in padla nanj. Policija je sprva poročala le o »težkem predmetu«, ki je usmrtil otroka. »Gre za izjemno tragičen dogodek. Preiskava bo ugotovila, ali je do nesreče prišlo zaradi tehnične pomanjkljivosti ali napake pri rokovanju,« je izjavil predstavnik berlinske policije.

Vsi so globoko pretreseni

Zaradi tragedije je bil na kraju nesreče angažiran tudi krizni interventni tim, psihološko pomoč pa so dobili otroci, starši in zaposleni v vrtcu, ki so bili vidno pretreseni zaradi dogodka.

Vrtec »Adlerküken« obiskuje okoli 160 otrok, ustanova pa razpolaga z velikim dvoriščem in številnimi izhodi na zunanji prostor. Medtem ko preiskava poteka, pristojne službe delajo na organizaciji alternativne namestitve za otroke.

Z berlinske uprave za izobraževanje, mladino in družino so sporočili, da so »globoko pretreseni zaradi tragičnega incidenta«, ter poudarili, da so misli vseh pristojnih institucij ob družini umrlega dečka, pa tudi ob otrocih in zaposlenih v vrtcu.

07:50
Premium
Novice  |  Slovenija
OPAŽAJO RAZLIKE

Vse manj otrok se šola doma

K temu je precej pripomogla novela zakona.
20. 1. 2026 | 07:50
07:50
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Botoks na krožniku? Ta solata obljublja sijočo kožo – brez injekcij

Tale solata je postala viralna, ker vsebuje vse tiste sestavine, ki jih prehranski strokovnjaki že dolgo povezujejo z lepo in zdravo kožo.
Kaja Berlot20. 1. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
ODBOR ZA MIR

Slovenija pred dilemo: Trump vabi Goloba v »najbolj pomemben odbor doslej«

Viri blizu vlade pravijo, da sodelovanju v odboru ni naklonjen in da bo vlada o tej temi predvidoma razpravljala v četrtek.
20. 1. 2026 | 07:45
07:43
Bulvar  |  Tuji trači
GROK

Mati Muskovega otroka zaradi žaljivih fotografij toži njegovo podjetje

Ashley St. Clair se je v sodni spor podala zaradi groka.
20. 1. 2026 | 07:43
07:35
Šport  |  Športni trači
KONTROVERZNI GLASBENIK

EHF na EP v rokometu prepovedal Thompsonovo pesem, potem ko so jo Hrvati zahtevali.

Dogajanje med tekmo evropskega prvenstva je sprožilo uraden odziv krovne rokometne organizacije.
20. 1. 2026 | 07:35
07:31
Bulvar  |  Glasba in film
OB GODU VSEH ANTONOV

S fanfarami začeli, z Golico končali

Na Antonovem koncertu je Toni Sotošek slavil 35-letnico poučevanja harmonike.
Mojca Marot20. 1. 2026 | 07:31

