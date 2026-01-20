Strašna tragedija! V berlinskem vrtcu umrl 5-letni otrok

V vrtcu v berlinski četrti Treptow-Köpenick v Nemčiji se je v ponedeljek zgodila huda nesreča, v kateri je umrl petletni otrok. Tragični dogodek se je zgodil okoli 10. ure, piše heute.at, sklicujoč se na nemške medije. Na kraj nesreče so napotili gasilce, policijo in reševalne službe, aktivirali pa so tudi reševalni helikopter. Zdravniki nujne medicinske pomoči so takoj začeli z ukrepi oživljanja, vendar otroku niso mogli več pomagati.

Po pisanju časnika Bild so otroka usmrtila vrata, ki naj bi se iztrgala s tečajev in padla nanj. Policija je sprva poročala le o »težkem predmetu«, ki je usmrtil otroka. »Gre za izjemno tragičen dogodek. Preiskava bo ugotovila, ali je do nesreče prišlo zaradi tehnične pomanjkljivosti ali napake pri rokovanju,« je izjavil predstavnik berlinske policije.

Vsi so globoko pretreseni

Zaradi tragedije je bil na kraju nesreče angažiran tudi krizni interventni tim, psihološko pomoč pa so dobili otroci, starši in zaposleni v vrtcu, ki so bili vidno pretreseni zaradi dogodka.

Vrtec »Adlerküken« obiskuje okoli 160 otrok, ustanova pa razpolaga z velikim dvoriščem in številnimi izhodi na zunanji prostor. Medtem ko preiskava poteka, pristojne službe delajo na organizaciji alternativne namestitve za otroke.

Z berlinske uprave za izobraževanje, mladino in družino so sporočili, da so »globoko pretreseni zaradi tragičnega incidenta«, ter poudarili, da so misli vseh pristojnih institucij ob družini umrlega dečka, pa tudi ob otrocih in zaposlenih v vrtcu.